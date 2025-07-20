Дождливый понедельник и грозовая неделя: циклоны от нас уходить не собираются

Уходящая неделя тоже была щедра на осадки - уже на девяти метеостанциях превышена июльская норма их количества. В основном эти станции расположены на востоке Латвии.

Примерно та же тенденция сохранится и в ближайшую неделю: на востоке дожди ожидаются чаще, чем где-либо еще в Латвии, сильные ливни и грозы тоже будут наблюдаться преимущественно там.

Ночи и дни - по-прежнему теплые, сильная жара ожидается лишь во вторник на западе страны.

В понедельник будет солнечно, но временами облака по всей Латвии будут приносить кратковременный дождь, особенно сильный - на востоке. Локально ожидаются сильные ливни и грозы. Преобладающий ветер - слабый северный.

Днем в понедельник в столице существенных осадков не ожидается, но утром возможен кратковременный дождь.

В ночь на вторник в некоторых местах в Латвии образуется туман, кое-где он сохранится и в утренние часы. Ночью температура воздуха - не ниже 15-20 градусов, днем от +21 до +26 градусов, во вторник днем местами на западе - до +28 градусов.

Среда будет дождливой на большей части территории Латвии, местами пройдут сильные ливни с грозами. Температура воздуха ночью та же, что и раньше, днем до +20-24 градусов.

Во второй половине недели погодные условия по-прежнему будет определять деятельность циклонов, так что каждый день где-нибудь да пройдут дожди. Ночью столбик термометра не опустится ниже +15 градусов, максимальная температура воздуха днем - от +20 до +25 градусов.