Дождливое лето: кого в Латвии затопило сильнее всего?

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

В большинстве регионов Латвии прошедшее лето было более дождливым, чем обычно, а наибольшее количество осадков зарегистрировано в Гулбене, Мадоне и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Показатель влажности и сухости за последние три месяца в Гулбене соответствовал уровню экстремальной влажности, а в Мадоне и Даугавпилсе лето оценивается как очень влажное.

Во многих регионах Видземе, Латгале и Селии лето было умеренно влажным, тогда как в Курземе, Земгале и Рижском регионе этот показатель в основном сохранялся в пределах нормы.

Количество осадков в Гулбене этим летом составило 414 миллиметров, что соответствует 188% нормы. В Мадоне и Даугавпилсе общее количество осадков составило соответственно 158% и 156% нормы. Лишь на станциях метеонаблюдения в Колке, Павилосте и Елгаве лето 2025 года было на 4-7% суше нормы, при этом в Павилосте зафиксировано наименьшее количество осадков в стране - 184 миллиметра.

В июне количество осадков в среднем по Латвии составило 91 миллиметр, или 130% от показателя 1991-2020 гг., в июле - 107 миллиметров, или 141%. Август со средним количеством осадков 74 миллиметра оказался немного суше нормы, однако в Риге именно в этом месяце выпало наибольшее количество осадков.

Кроме того, лето 2025 года в Латвии стало самым прохладным с 2017 года и самым дождливым с 2016 года. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что почти на 0,3 градуса ниже нормы.

Минимальная температура этим была летом зафиксирована 21 августа в Зосены - +2,4 градуса, а максимальная составила +32,4 градуса и была зафиксирована 3 июля в Мерсрагсе и Риге. Отметка в +30 градусов этим летом была достигнута лишь один раз. В целом за лето было обновлено 25 рекордов тепла и четыре рекорда холода.

Среднее количество осадков по стране составило 272,6 миллиметра, или 122% нормы, что стало самым высоким показателем с 2016 года (312 миллиметров).

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

