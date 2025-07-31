Дождливо и холодно: погода в четверг

Ливни местами могут затопить низины и размыть дороги, также возможны сильные порывы ветра и град.

На основной части территории страны сегодня будет пасмурно и сыро, во многих местах будут идти дожди. Ветер - преимущественно слабый.

Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов в некоторых районах Земгале до +27 градусов на крайнем северо-востоке Латвии.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха не превысит +18 градусов.

Как сообщалось, по всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды, местами возможно затопление низин. Желтое предупреждение о высоком уровне воды действует до понедельника, 4 августа.