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Дождливо и холодно: погода в четверг

© LETA 31 июля, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В четверг местами в Латгале и Видземе, главным образом, на востоке Видземе, ожидаются грозы и очень сильные дожди, прогнозируют синоптики.

Ливни местами могут затопить низины и размыть дороги, также возможны сильные порывы ветра и град.

На основной части территории страны сегодня будет пасмурно и сыро, во многих местах будут идти дожди. Ветер - преимущественно слабый.

Максимальная температура воздуха составит от +15 градусов в некоторых районах Земгале до +27 градусов на крайнем северо-востоке Латвии.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха не превысит +18 градусов.

Как сообщалось, по всей стране объявлено предупреждение о повышении уровня воды, местами возможно затопление низин. Желтое предупреждение о высоком уровне воды действует до понедельника, 4 августа.

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