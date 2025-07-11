Дожди закончатся и резко потеплеет: погода в выходные

Синоптики предупреждают, что в пятницу ожидаются очень сильные грозовые дожди, но после этого в выходные осадки уменьшатся, и в Латвию хлынет более теплая воздушная масса, поэтому температура воздуха немного повысится.

На этой неделе в Латвии преобладали активные циклоны, в результате небо было в основном затянуто облаками, а через страну прошло несколько зон дождей - во многих местах прошли сильные дожди. На некоторых станциях наблюдения почти достигнута месячная норма осадков. Самые сильные осадки выпали в Даугавпилсе в среду и в Зосены и Мадоне в четверг. В Зосены за ночь выпала половина месячной нормы осадков.

В четверг и пятницу через Латвию также пройдут зоны осадков, и дожди ожидаются по всей стране, а вечером в пятницу в центральных и восточных районах ожидаются очень сильные грозовые дожди, возможны сильные порывы ветра и крупный град.

Сильные дожди идут с мая, и уровень воды в реках на востоке Латвии повышен уже несколько месяцев, а маловодного периода в реках не было. Дожди снова привели к подъему уровня воды, особенно на востоке Латвии, затопив поймы и низменные территории.

В выходные ожидается уменьшение количества осадков: дожди пройдут на севере страны ночью, а днем дождь ожидается только местами в восточных районах. В воскресенье небольшие осадки ожидаются в некоторых районах страны во второй половине дня.

Ветер будет слабый, при грозах возможны порывы до 20 м/с. Минимальные температуры составят +11, +16 градусов ночью и +18, +23 градуса днем. В воскресенье будет немного теплее, температура воздуха во многих местах поднимется до +23, +26 градусов.

На новой неделе, по прогнозам синоптиков, погода останется похожей: большую часть неба затянут облака, во многих районах страны пройдут дожди и возможны грозы.

Понедельник будет по-летнему теплым, температура воздуха местами поднимется до +26...+28 градусов, но в последующие несколько дней температура будет снижаться и в середине недели снова не превысит +22 градусов.