Дожди тормозят заготовку кормов. Это грозит ростом цен на мясо и молоко

«Когда заготовка задерживается, корм становится менее питательным. Фермерам придётся добавлять в него дополнительные добавки, а это дополнительные затраты», — пояснил глава Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис.

Хотя поля не везде затоплены, техника не может заехать — почва слишком мокрая. «На влажных лугах остаются колеи, и в этих местах уже не получится сделать второй и третий покос в этом году», — добавил он.

Кроме того, из-за холодной и дождливой весны во многих хозяйствах до сих пор не сделали первый покос, который обычно проходит в конце мая. В результате объём корма может быть большим, но качество — ниже.

Работы по заготовке кормов продлятся всё лето и осень. Оценить объёмы и качество удастся только позже. К счастью, в прошлом году был хороший урожай трав и кукурузы, и у многих хозяйств остались запасы. Это может смягчить ситуацию.