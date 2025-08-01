Дожди, солнце и Скандинавия сбили цену на латвийское электричество на 53%

Снижение объясняется восстановлением работы соединения Estlink 2, что позволило активнее импортировать дешёвую электроэнергию из Скандинавии. Почти 20% времени цена в Латвии совпадала с финской. Год назад такой импорт был ограничен, и пришлось активнее использовать дорогую генерацию на ископаемом топливе.

Также повлиял рекордный для лета объём гидроэлектроэнергии, обеспечивший половину спроса в Латвии. Добавим к этому солнечные электростанции, которые в июне–июле целых 448 часов давали цену ниже 1 цента за кВт·ч — в три раза чаще, чем в прошлом году.

По оценке главы аналитики Enefit Романа Тюрина, август принесёт больше неопределённости. Объёмы выработки ГЭС в Латвии уже превысили норму, а перебои на линии между Швецией и Норвегией могут ограничить приток дешёвой энергии. Днём цены будут зависеть от солнца, вечером — от ветра и импорта. В целом, возможен незначительный рост.