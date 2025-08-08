Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дождь не смоет покупателей: экономист Luminor не ожидает осеннего скачка цен на продукты

Редакция PRESS 8 августа, 2025 18:20

Бизнес 0 комментариев

Несмотря на тревожные новости о неустойчивой погоде и возможных потерях урожая, рекордного роста цен на продукты в Латвии осенью не предвидится. Об этом заявил главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в своей ежемесячной оценке потребительских цен.

По его словам, июль стал очередным «месяцем без событий»: годовая инфляция осталась на уровне 3,8%, а рост цен на продукты составил всего +0,1%, что нетипично для лета, когда цены обычно снижаются. Основные колебания в ценах, как и ранее, связаны с завершением или началом акций.Страутиньш признаёт, что плохие погодные условия действительно повлияют на отдельных фермеров, особенно в восточных и юго-восточных регионах Латвии — Латгалии, Селии и части Видземе. Однако на уровне страны это не приведёт к дефициту продуктов.

«Даже при неблагоприятном сценарии Латвия произведёт гораздо больше продовольственного зерна, чем потребляет», — отмечает он. Так, при среднем урожае в 2 млн тонн внутреннее потребление составляет лишь около 250 тыс. тонн.

Кроме того, глобальные цены на зерно остаются стабильными: цена на пшеницу держится в районе 200 евро за тонну — в два раза ниже, чем на пике в 2022 году. Это означает, что на мировом рынке дефицита нет, и ценового давления со стороны зерноперерабатывающего сектора не ожидается.

По мнению экономиста, не стоит ждать резкого роста цен ни на мясные, ни на молочные продукты, так как корма в избытке, трава растёт хорошо, а мировые цены на молочные компоненты не изменились.

Порошковое молоко остаётся дешёвым, сливочное масло остается дорогим, как и раньше. Баланс сохраняется.

Единственная категория, где может наблюдаться рост цен — картофель, но и там есть альтернатива в виде импорта, который способен сдерживать скачки на рынке.

Отдельного внимания заслуживает рынок электроэнергии, где летом наблюдаются необычно низкие цены. Это объясняется комбинацией факторов: обильными дождями (высокий уровень воды в Даугаве), ростом мощности солнечных электростанций и усилением влияния аккумуляторных технологий.

«Похоже, рынок электроэнергии достиг нового баланса, в котором солнце и вода формируют самую дешёвую энергию в светлое время года», — пишет Страутиньш. Эффект этого снижения пока не виден в индексах потребительских цен, но домохозяйства с привязкой к биржевому тарифу уже почувствовали экономию, особенно в июле.

Экономист подчёркивает, что текущая инфляция остаётся под контролем, и, несмотря на погодные вызовы, продовольственный кризис в Латвии маловероятен.

По его словам, в подобных ситуациях важно отделять реальные факты от эмоционального фона, особенно учитывая традиционную для латвийцев склонность «запасаться на всякий случай»

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

