Дождь не смоет покупателей: экономист Luminor не ожидает осеннего скачка цен на продукты

По его словам, июль стал очередным «месяцем без событий»: годовая инфляция осталась на уровне 3,8%, а рост цен на продукты составил всего +0,1%, что нетипично для лета, когда цены обычно снижаются. Основные колебания в ценах, как и ранее, связаны с завершением или началом акций.Страутиньш признаёт, что плохие погодные условия действительно повлияют на отдельных фермеров, особенно в восточных и юго-восточных регионах Латвии — Латгалии, Селии и части Видземе. Однако на уровне страны это не приведёт к дефициту продуктов.

«Даже при неблагоприятном сценарии Латвия произведёт гораздо больше продовольственного зерна, чем потребляет», — отмечает он. Так, при среднем урожае в 2 млн тонн внутреннее потребление составляет лишь около 250 тыс. тонн.

Кроме того, глобальные цены на зерно остаются стабильными: цена на пшеницу держится в районе 200 евро за тонну — в два раза ниже, чем на пике в 2022 году. Это означает, что на мировом рынке дефицита нет, и ценового давления со стороны зерноперерабатывающего сектора не ожидается.

По мнению экономиста, не стоит ждать резкого роста цен ни на мясные, ни на молочные продукты, так как корма в избытке, трава растёт хорошо, а мировые цены на молочные компоненты не изменились.

Порошковое молоко остаётся дешёвым, сливочное масло остается дорогим, как и раньше. Баланс сохраняется.

Единственная категория, где может наблюдаться рост цен — картофель, но и там есть альтернатива в виде импорта, который способен сдерживать скачки на рынке.

Отдельного внимания заслуживает рынок электроэнергии, где летом наблюдаются необычно низкие цены. Это объясняется комбинацией факторов: обильными дождями (высокий уровень воды в Даугаве), ростом мощности солнечных электростанций и усилением влияния аккумуляторных технологий.

«Похоже, рынок электроэнергии достиг нового баланса, в котором солнце и вода формируют самую дешёвую энергию в светлое время года», — пишет Страутиньш. Эффект этого снижения пока не виден в индексах потребительских цен, но домохозяйства с привязкой к биржевому тарифу уже почувствовали экономию, особенно в июле.

Экономист подчёркивает, что текущая инфляция остаётся под контролем, и, несмотря на погодные вызовы, продовольственный кризис в Латвии маловероятен.

По его словам, в подобных ситуациях важно отделять реальные факты от эмоционального фона, особенно учитывая традиционную для латвийцев склонность «запасаться на всякий случай»