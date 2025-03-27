Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Достойная старость? Спрос на пансионаты для стариков стремительно растёт

© LETA 27 марта, 2025 10:13

Новости Латвии 0 комментариев

Спрос на пансионаты растет быстрее, чем возможно обеспечить предложение. Со всех сторон подчеркивают: систему социального ухода в Латвии нужно срочно улучшать, но для этого не хватает существенных ресурсов.

В настоящее время в стране действуют 227 учреждений, оказывающих услугу длительного социального ухода. В Риге спрос на эту услугу самый высокий в Латвии.

В прошлом году ее получили 2905 человек, из них 769 человек находились в муниципальных центрах социального ухода (ЦСУ) и 2136 - в договорных организациях.

20 марта в очереди на место в ЦСУ ждали 545 человек.

Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш считает, что в стране понадобилось бы 18 тысяч мест (на четыре тысячи больше, чем доступно сейчас), чтобы обеспечить уход всем, кто в нем нуждается. По его мнению, важнее всего сейчас сбалансировать растущий спрос с ограниченным предложением и финансированием.

В настоящее время в Риге не планируется строить еще один муниципальный ЦСУ, однако в Чиекуркалнсе и Иманте создаются центры обслуживания семейного типа на 96 мест.

Берзиньш положительно оценивает доступность финансирования в Риге: ситуация значительно улучшилась, самоуправление обеспечивает поддержку примерно в течение месяца. Поэтому очереди уже практически нет. Но планируемые поправки к закону изменят порядок: чтобы получить софинансирование Рижского самоуправления на место в ЦСУ, лицо в течение последнего года должно будет иметь задекларированное место жительства в Риге.

Ожидается, что это сократит число зарегистрированных в очереди не менее чем на 10%. Важно не только место в пансионате, но и доступность специалистов. Берзиньш считает, что надо больше рассказывать о важности работы персонала, активнее привлекать молодежь к работе в отрасли.

Старший эксперт Министерства благосостояния по политике социальных услуг и инвалидности Лива Шевчуна упомянула, что сейчас министерство разрабатывает регулирование для обеспечения домашней среды в домах опеки.

Таким образом планируется сократить ротацию сотрудников и мотивировать клиентов к посильной деятельности, позволяя им выполнять простые работы самостоятельно, например, заваривать чай. Это означает и меньше жильцов - до двух человек - в одной комнате.

Как это обеспечить в крупных пансионатах, где в одной комнате проживает до шести человек? Отделения и коридоры можно было бы разделить на более мелкие блоки. Министерство благосостояния сейчас проводит исследование различных моделей финансирования, которое планирует завершить в апреле.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Даугавпилс не выдаст разрешение на расселение беженцев: Андрей Элксниньш

Важно 11:12

Важно 0 комментариев

-Даугавпилс НЕ ВЫДАСТ разрешение на строительство и последующее расселение беженцев в бывшем Межциемском ремесленном училище по ул. Цесу, 20, на берегу озера Шуню! - об этом написал в Фейсбуке мэр города Андрей Элксниньш.

-Даугавпилс НЕ ВЫДАСТ разрешение на строительство и последующее расселение беженцев в бывшем Межциемском ремесленном училище по ул. Цесу, 20, на берегу озера Шуню! - об этом написал в Фейсбуке мэр города Андрей Элксниньш.

Читать
Загрузка

Сухо и солнечно: погода в четверг

Новости Латвии 11:09

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг с приходом солнца температура воздуха в Латвии поднимется до +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики.

В четверг с приходом солнца температура воздуха в Латвии поднимется до +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

Читать

Пропавшие на полигоне Пабраде американские военные погибли: СМИ

Выбор редакции 10:57

Выбор редакции 0 комментариев

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

Читать

Бывший министр Илга Шуплинска изменилась до неузнаваемости: что случилось? (ФОТО)

Важно 10:48

Важно 0 комментариев

Бывший министр образования, литературовед и приглашенный профессор Илга Шуплинска сменила как род занятий, так и внешность, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Бывший министр образования, литературовед и приглашенный профессор Илга Шуплинска сменила как род занятий, так и внешность, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Читать

Что-то съели: растет число случаев заражения кишечной палочкой

Новости Латвии 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склонен полагать, что заражение нескольких человек инфекцией, вызванной кишечной палочкой (Escerichia coli), было спровоцировано неким продуктом питания, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела ЦПКЗ по профилактике инфекционных заболеваний и противоэпидемическим мероприятиям Сигита Гейда.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склонен полагать, что заражение нескольких человек инфекцией, вызванной кишечной палочкой (Escerichia coli), было спровоцировано неким продуктом питания, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела ЦПКЗ по профилактике инфекционных заболеваний и противоэпидемическим мероприятиям Сигита Гейда.

Читать

Авену разрешили перечислить на латвийский счет огромные деньги: СМИ

Новости Латвии 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

В феврале этого года в финансах попавших под санкции российских предпринимателей произошло очень необычное движение, пока только на бумаге. Один из этих людей попросил и получил разрешение на перечисление на свой замороженный банковский счет в Латвии огромной суммы - почти четверти миллиарда. 235 885 899 евро и 19 центов, если говорить абсолютно точно.

В феврале этого года в финансах попавших под санкции российских предпринимателей произошло очень необычное движение, пока только на бумаге. Один из этих людей попросил и получил разрешение на перечисление на свой замороженный банковский счет в Латвии огромной суммы - почти четверти миллиарда. 235 885 899 евро и 19 центов, если говорить абсолютно точно.

Читать