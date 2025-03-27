Достойная старость? Спрос на пансионаты для стариков стремительно растёт

В настоящее время в стране действуют 227 учреждений, оказывающих услугу длительного социального ухода. В Риге спрос на эту услугу самый высокий в Латвии.

В прошлом году ее получили 2905 человек, из них 769 человек находились в муниципальных центрах социального ухода (ЦСУ) и 2136 - в договорных организациях.

20 марта в очереди на место в ЦСУ ждали 545 человек.

Руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш считает, что в стране понадобилось бы 18 тысяч мест (на четыре тысячи больше, чем доступно сейчас), чтобы обеспечить уход всем, кто в нем нуждается. По его мнению, важнее всего сейчас сбалансировать растущий спрос с ограниченным предложением и финансированием.

В настоящее время в Риге не планируется строить еще один муниципальный ЦСУ, однако в Чиекуркалнсе и Иманте создаются центры обслуживания семейного типа на 96 мест.

Берзиньш положительно оценивает доступность финансирования в Риге: ситуация значительно улучшилась, самоуправление обеспечивает поддержку примерно в течение месяца. Поэтому очереди уже практически нет. Но планируемые поправки к закону изменят порядок: чтобы получить софинансирование Рижского самоуправления на место в ЦСУ, лицо в течение последнего года должно будет иметь задекларированное место жительства в Риге.

Ожидается, что это сократит число зарегистрированных в очереди не менее чем на 10%. Важно не только место в пансионате, но и доступность специалистов. Берзиньш считает, что надо больше рассказывать о важности работы персонала, активнее привлекать молодежь к работе в отрасли.

Старший эксперт Министерства благосостояния по политике социальных услуг и инвалидности Лива Шевчуна упомянула, что сейчас министерство разрабатывает регулирование для обеспечения домашней среды в домах опеки.

Таким образом планируется сократить ротацию сотрудников и мотивировать клиентов к посильной деятельности, позволяя им выполнять простые работы самостоятельно, например, заваривать чай. Это означает и меньше жильцов - до двух человек - в одной комнате.

Как это обеспечить в крупных пансионатах, где в одной комнате проживает до шести человек? Отделения и коридоры можно было бы разделить на более мелкие блоки. Министерство благосостояния сейчас проводит исследование различных моделей финансирования, которое планирует завершить в апреле.

(Latvijas Avīze)