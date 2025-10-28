Досрочная пенсия: кому и когда по-новому?

На 2 года раньше

Условия преждевременной пенсии

Что такое пенсионный возраст? Согласно латвийскому пенсионному законодательству, это возраст, который позволяет жителям выйти на пенсию. Можно ли обойти этот возраст, вернее - обогнать время и выйти на заслуженный отдых раньше?

Действительно, есть исключения – по профессиям, по возрасту, семейным обстоятельствам, которые позволяют более ранний выход на пенсию.

В общем случае это преждевременная пенсия. Пенсионный закон позволяет выйти на пенсию по старости раньше установленного возраста на 2 года. Это преждевременная пенсия. Кто и в каких случаях может на нее претендовать?

Она может быть назначена, если:

* житель имеет страховой стаж не менее 30 лет (для мужчин и женщин одинаково);

* житель на этот момент не работает;

* на этот момент не имеет статуса безработного.

ВНИМАНИЕ! В случае потери работы можно претендовать либо на статус безработного, либо на преждевременную пенсию (если возраст позволяет). В 2025 году это 63 года.

V Преждевременная пенсия и пенсия по старости. В чем отличие?

Размер преждевременной пенсии составляет половину (50%) от полной пенсии по старости, которая рассчитывается на момент запроса преждевременной пенсии, - информирует Государственное агентство социального страхования (VSAA). Затем в таком размере она выплачивается в течение 2 лет. А с наступлением пенсионного возраста будет выплачиваться в полном размере.

В период преждевременной пенсии человек выполняет несколько условий. Он не может одновременно:

- работать и получать пенсию;

- получать пособие по безработице и получать пенсию.

А вот когда подойдет положенный для пенсии возраст, пенсионер сможет получать пенсию в полном размере и даже одновременно работать. Но статус безработного пенсионер, например в случае сокращения на работе, уже не сможет получить...

На 5 лет раньше

Льготы многодетным родителям и не только

Пенсионное законодательство выделило льготные группы жителей, которые могут при определенных условиях выйти на пенсию раньше установленного срока.

1. На 5 лет ранее установленного пенсионного возраста выйти на пенсию могут многодетные родители (как мать, так и отец) и опекуны, которые воспитали пятерых и более детей или ребенка-инвалида.

Для досрочного выхода на пенсию родители должны иметь страховой стаж не менее 25 лет. И есть условие, что до того, как ребенку исполнилось 18 лет, родители или опекуны:

- не менее 8 лет осуществляли уход за пятью или более детьми;

- не менее 8 лет осуществляли уход за ребенком-инвалидом, у которого была признанная инвалидность не менее 8 лет.

2. На 5 лет раньше могут выйти на пенсию участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

3. На 5 лет раньше срока могут выйти на пенсию жители, имеющие статус политически репрессированных и при этом страховой стаж не менее 30 лет.

4. Работавшие до 1996 года в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или на считающейся вредной или тяжелой работе. Тогда VSAA назначает пенсии на основании закона «О государственных пенсиях» и списков вредных профессий № 1 и № 2, утвержденных Советом министров СССР от 22 августа 1956 года решением № 1173...

По выслуге лет

Пенсия для особых профессий

Пенсия по выслуге лет предусмотрена для работников некоторых профессий. Основание: через установленный законом период времени для той или иной профессии дальнейшая трудовая деятельность в этой сфере связана с потерей профессиональных навыков или социальной опасностью.

Список № 1

Пенсия назначается на основании «Положения о пенсиях по выслуге лет». Это работники транспорта (авиации, железной дороги, общественного транспорта, морского и речного транспорта) и творческие работники (цирка, oперы, балета и другие деятели искусства).

Эти пенсии выплачиваются из бюджета социального страхования. Расчет страхового стажа, дающего право на пенсию по выслуге лет согласно «Положению о пенсиях по выслуге лет», прекращен с 1 января 1999 года. Вместе с тем сохраняется право на пенсию по выслуге лет за ранее отработанное время, если соблюдены прочие условия положения.

Пенсия по выслуге лет № 1 назначается, если:

- до 1 января 1999 года отработано 3/4 установленного времени по профессии, дающей право на получение пенсии по выслуге лет;

- наступил возраст, дающий право на получение пенсии по выслуге лет (отдельным категориям получателей пенсии по выслуге лет установлен возраст);

- прекращена деятельность по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет...

Список № 2

Пенсия предусмотрена для государственных служащих. Она назначается на основании соответствующих законов и выплачивается из государственного бюджета:

- судьям;

- прокурорам;

- дипломатам;

- должностным лицам Бюро по борьбе и предотвращению коррупции;

- работникам учреждений системы МВД и Управления мест заключения с указанными в законе служебными званиями;

- творческим работникам государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка;

- должностным лицам служб государственной безопасности;

- работникам Службы неотложной медицинской помощи.

Право на пенсию по выслуге лет предусмотрено, если жители:

- отработали установленное законом время на должности или профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет;

- достигли определенного возраста;

- более не работают на должности или в профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет.

За назначением пенсии можно обратиться в любое отделение VSAA...

Льготы сократят

Готовится новый закон о пенсиях по выслуге лет

Начиная с 2027 года планируется исключить из числа получателей пенсий за выслугу лет все профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни. Предполагается, что эта мера не коснется тех, кто уже работает в профессиях с правом на такие пенсии, однако им придется считаться с более высокими требованиями к стажу работы и, возможно, с коррекцией размера пенсии за выслугу лет.

А как же многочисленный отряд госслужащих, не щадя живота своего трудящихся на ниве внутренних и внешних дел и юстиции? Обещают, что финансовый эффект реформы пенсий по выслуге будет «очень плавным". Однако игра стоит свеч, как говорится, и в следующие десятилетия она позволит сэкономить примерно 34–38% от измеряемых миллиардами расходов государства.

В течение 10 лет будет возрастать стаж и возраст, необходимый для выхода сотрудников ряда отраслей на пенсию по выслуге лет, каждый год стаж и возраст будут подрастать на 6 месяцев, составив полные 5 лет; у прокуроров возраст и стаж возрастут до 10 лет. Будут установлены новые потолки размера таких пенсий.

Также пенсия будет исчисляться исходя из полученной заработной платы за 120-месячный период, который заканчивается за два месяца до увольнения (освобождения) с работы (службы).

Пенсии по выслуге лет перестанут быть «пожизненными", а будут выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста (сейчас 65 лет), после чего ее выплата прекращается и лицо получает пенсию по возрасту, рассчитанную в общем порядке, исходя из его взносов по социальному страхованию.

Сотрудники, которые по состоянию на 1 января 2027 года будут находиться на службе или в трудовых отношениях (за исключением лиц, которые к этому времени уже получат право на пенсию за выслугу лет), должны быть готовы к переменам.

Однако, чтобы все эти изменения вступили в силу, правительство, а затем Сейм должны еще внести поправки в девять законов...

(!) Подробная информация – на портале Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА