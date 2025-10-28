Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana
Доступность

Досрочная пенсия: кому и когда по-новому?

«Вести» 28 октября, 2025 08:39

Важно 0 комментариев

С этого года возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин – 65 лет. А можно ли выйти на пенсию раньше установленного законом возраста? Какие профессии или другие обстоятельства позволяют это сделать? Об этом часто спрашивают читатели. В новой подборке полезной информации вниманию читателей предлагаем информацию о том, кто и при каких условиях может выйти на заслуженный отдых раньше установленного законом возраста...

На 2 года раньше

Условия преждевременной пенсии

Что такое пенсионный возраст? Согласно латвийскому пенсионному законодательству, это возраст, который позволяет жителям выйти на пенсию. Можно ли обойти этот возраст, вернее - обогнать время и выйти на заслуженный отдых раньше?

Действительно, есть исключения – по профессиям, по возрасту, семейным обстоятельствам, которые позволяют более ранний выход на пенсию.

В общем случае это преждевременная пенсия. Пенсионный закон позволяет выйти на пенсию по старости раньше установленного возраста на 2 года. Это преждевременная пенсия. Кто и в каких случаях может на нее претендовать?

Она может быть назначена, если:

* житель имеет страховой стаж не менее 30 лет (для мужчин и женщин одинаково);

* житель на этот момент не работает;

* на этот момент не имеет статуса безработного.

ВНИМАНИЕ! В случае потери работы можно претендовать либо на статус безработного, либо на преждевременную пенсию (если возраст позволяет). В 2025 году это 63 года.

V Преждевременная пенсия и пенсия по старости. В чем отличие?

Размер преждевременной пенсии составляет половину (50%) от полной пенсии по старости, которая рассчитывается на момент запроса преждевременной пенсии, - информирует Государственное агентство социального страхования (VSAA). Затем в таком размере она выплачивается в течение 2 лет. А с наступлением пенсионного возраста будет выплачиваться в полном размере.

В период преждевременной пенсии человек выполняет несколько условий. Он не может одновременно:

- работать и получать пенсию;

- получать пособие по безработице и получать пенсию.

А вот когда подойдет положенный для пенсии возраст, пенсионер сможет получать пенсию в полном размере и даже одновременно работать. Но статус безработного пенсионер, например в случае сокращения на работе, уже не сможет получить...

На 5 лет раньше

Льготы многодетным родителям и не только

Пенсионное законодательство выделило льготные группы жителей, которые могут при определенных условиях выйти на пенсию раньше установленного срока.

1. На 5 лет ранее установленного пенсионного возраста выйти на пенсию могут многодетные родители (как мать, так и отец) и опекуны, которые воспитали пятерых и более детей или ребенка-инвалида.

Для досрочного выхода на пенсию родители должны иметь страховой стаж не менее 25 лет. И есть условие, что до того, как ребенку исполнилось 18 лет, родители или опекуны:

- не менее 8 лет осуществляли уход за пятью или более детьми;

- не менее 8 лет осуществляли уход за ребенком-инвалидом, у которого была признанная инвалидность не менее 8 лет.

2. На 5 лет раньше могут выйти на пенсию участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

3. На 5 лет раньше срока могут выйти на пенсию жители, имеющие статус политически репрессированных и при этом страховой стаж не менее 30 лет.

4. Работавшие до 1996 года в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или на считающейся вредной или тяжелой работе. Тогда VSAA назначает пенсии на основании закона «О государственных пенсиях» и списков вредных профессий № 1 и № 2, утвержденных Советом министров СССР от 22 августа 1956 года решением № 1173...

По выслуге лет

Пенсия для особых профессий

Пенсия по выслуге лет предусмотрена для работников некоторых профессий. Основание: через установленный законом период времени для той или иной профессии дальнейшая трудовая деятельность в этой сфере связана с потерей профессиональных навыков или социальной опасностью.

Список № 1

Пенсия назначается на основании «Положения о пенсиях по выслуге лет». Это работники транспорта (авиации, железной дороги, общественного транспорта, морского и речного транспорта) и творческие работники (цирка, oперы, балета и другие деятели искусства).

Эти пенсии выплачиваются из бюджета социального страхования. Расчет страхового стажа, дающего право на пенсию по выслуге лет согласно «Положению о пенсиях по выслуге лет», прекращен с 1 января 1999 года. Вместе с тем сохраняется право на пенсию по выслуге лет за ранее отработанное время, если соблюдены прочие условия положения.

Пенсия по выслуге лет № 1 назначается, если:

- до 1 января 1999 года отработано 3/4 установленного времени по профессии, дающей право на получение пенсии по выслуге лет;

- наступил возраст, дающий право на получение пенсии по выслуге лет (отдельным категориям получателей пенсии по выслуге лет установлен возраст);

- прекращена деятельность по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет...

Список № 2

Пенсия предусмотрена для государственных служащих. Она назначается на основании соответствующих законов и выплачивается из государственного бюджета:

- судьям;

- прокурорам;

- дипломатам;

- должностным лицам Бюро по борьбе и предотвращению коррупции;

- работникам учреждений системы МВД и Управления мест заключения с указанными в законе служебными званиями;

- творческим работникам государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка;

- должностным лицам служб государственной безопасности;

- работникам Службы неотложной медицинской помощи.

Право на пенсию по выслуге лет предусмотрено, если жители:

- отработали установленное законом время на должности или профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет;

- достигли определенного возраста;

- более не работают на должности или в профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет.

За назначением пенсии можно обратиться в любое отделение VSAA...

Льготы сократят

Готовится новый закон о пенсиях по выслуге лет

Начиная с 2027 года планируется исключить из числа получателей пенсий за выслугу лет все профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни. Предполагается, что эта мера не коснется тех, кто уже работает в профессиях с правом на такие пенсии, однако им придется считаться с более высокими требованиями к стажу работы и, возможно, с коррекцией размера пенсии за выслугу лет.

А как же многочисленный отряд госслужащих, не щадя живота своего трудящихся на ниве внутренних и внешних дел и юстиции? Обещают, что финансовый эффект реформы пенсий по выслуге будет «очень плавным". Однако игра стоит свеч, как говорится, и в следующие десятилетия она позволит сэкономить примерно 34–38% от измеряемых миллиардами расходов государства.

В течение 10 лет будет возрастать стаж и возраст, необходимый для выхода сотрудников ряда отраслей на пенсию по выслуге лет, каждый год стаж и возраст будут подрастать на 6 месяцев, составив полные 5 лет; у прокуроров возраст и стаж возрастут до 10 лет. Будут установлены новые потолки размера таких пенсий.

Также пенсия будет исчисляться исходя из полученной заработной платы за 120-месячный период, который заканчивается за два месяца до увольнения (освобождения) с работы (службы).

Пенсии по выслуге лет перестанут быть «пожизненными", а будут выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста (сейчас 65 лет), после чего ее выплата прекращается и лицо получает пенсию по возрасту, рассчитанную в общем порядке, исходя из его взносов по социальному страхованию.

Сотрудники, которые по состоянию на 1 января 2027 года будут находиться на службе или в трудовых отношениях (за исключением лиц, которые к этому времени уже получат право на пенсию за выслугу лет), должны быть готовы к переменам.

Однако, чтобы все эти изменения вступили в силу, правительство, а затем Сейм должны еще внести поправки в девять законов...

(!) Подробная информация – на портале Государственного агентства социального страхования:
www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 28.10.2025
Что обсудили Ринкевич и датская королевская чета в Латвии?
Bitnews.lv 8 минут назад
«Услуга была небезопасной»: Ride оштрафовали после трагедии с детьми
Bitnews.lv 14 минут назад
Латвия: у известного хоккеиста будут Три звезды
Sfera.lv 53 минуты назад
Рига: заявляем рижанина года
Sfera.lv 3 часа назад
В ТЦ “Origo” открывается новая зона питания “POSTe”
Bitnews.lv 3 часа назад
Работодатели и профсоюзы спорят о сверхурочных
Bitnews.lv 3 часа назад
Фермер: 1,5 евро за латвийские яблоки — это не дорого
Bitnews.lv 3 часа назад
Эстония: мы – готовы, но готовы ли мы?
Sfera.lv 8 часов назад

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Читать
Загрузка

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Читать

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Читать

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Читать

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Читать

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Читать