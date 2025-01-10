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Дорогие торговые модули в Риге создал сын бывшего министра. Его качели уже покалечили одного ребенка

Редакция PRESS 10 января, 2025 11:03

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Рижская дума приступила к установке новых торговых модулей в разных районах города, но эта инициатива по благоустройству вызвала критику со стороны горожан. Более того, существует вероятность, что проект заинтересует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Торговые модули планируется установить в различных районах столицы. Однако эти киоски уже подверглись критике горожан за их внешний вид, функциональность и высокую цену — стоимость изготовления одного модуля составляет 7023 евро, не включая НДС, а установка каждого обойдется дополнительно еще в 600 евро.

Однако есть и другие аспекты, которые вызывают вопросы. Программа LTV "Dienas Ziņas" сообщает, что проект торговых модулей был разработан Томом Кампарсом, сыном бывшего министра экономики Артиса Кампарса. Тем самым архитектором, который изготовил проект качелей на Домской площади, стоимостью 165 000 евро. Этот интерактивный арт-объект также вызвал общественное недовольство, но речь даже не своей стоимостью, а тем, что он оказался буквально опасен для здоровья жителей. На них серьезно пострадал как минимум один ребенок — 11-летняя девочка.

Позже самоуправление признало, что качели действительно опасны и доступ к ним закрыли, пообещав исправить в ситуацию. Осенью травмоопасные качели на Домской площади полностью демонтировали. В итоге подарок Рижской думы праздник города за 165 000 евро простоял всего несколько месяцев. Казалось бы, на этом сотрудничество самоуправления с архитектором, допустившим опасную оплошность должно было навсегда закончиться, но...

Еще одной важной деталью является то, что в настоящее время советником мэра Риги Вилниса Кирсиса является Элина Бивиня, которая ранее состояла в отношениях с Артисом Кампарсом. Кампарс долгое время был генеральным секретарем партии "Единство". Таким образом, предполагается, что право на реализацию этого проекта было передано компании, принадлежащей сводному брату ребенка советницы Бивини, который выиграл тендер.

По данным ранее опубликованной информации, в 2024 году будет изготовлено и установлено 22 таких торговых модуля. В 2025 и 2026 годах планируется поставить еще 44 таких модуля, заменив старые торговые палатки.

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Новости Латвии 13:49

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Мир 13:43

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Важно 13:30

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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