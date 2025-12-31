Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дорогие друзья!» Посол США пожелал россиянам здоровья и благополучия (ВИДЕО)

31 декабря, 2025 17:30

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Выступление он начал на русском языке, обратившись со словами «дорогие друзья», после чего продолжил на английском. Дайхаус отметил, что атмосфера новогодних праздников располагает к размышлениям о прошлом и заставляет задуматься о том, каким будет дальнейший путь. По его словам, в этот период люди во всём мире оценивают не только пройденный этап, но и направление будущего движения.

Посол затронул и тему войны в Украине, подчеркнув, что последние годы стали временем утрат и разделения. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекратить войну между Россией и Украиной, а его администрация, по словам дипломата, предпринимает шаги для содействия диалогу и практическим решениям. Приверженность дипломатии он назвал «лучом надежды» для обеих стран.

Дайхаус также заявил, что россиян и американцев объединяют глубокие традиции, основанные на стойкости, креативности и любви к своей стране, и именно эти общие черты, по его мнению, могут стать фундаментом для более мирного будущего. Завершая обращение, он вновь перешёл на русский язык и пожелал жителям России здоровья, мира и благополучия в наступившем году.

Публикация вызвала резкую поляризацию мнений. Часть пользователей поблагодарила дипломата за слова примирения, другие же отреагировали с возмущением, заявляя, что «шокированы происходящим» и называя Россию «террористическим государством». В комментариях звучали и саркастические реплики с предположениями, что видео создано искусственным интеллектом, а также обвинения в адрес руководства США.

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

17:24

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Опять оборваны кабели связи: в Финском заливе задержано судно

17:13

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

17:03

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

16:53

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

16:49

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

16:41

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

