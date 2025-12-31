«Дорогие друзья!» Посол США пожелал россиянам здоровья и благополучия (ВИДЕО)

Выступление он начал на русском языке, обратившись со словами «дорогие друзья», после чего продолжил на английском. Дайхаус отметил, что атмосфера новогодних праздников располагает к размышлениям о прошлом и заставляет задуматься о том, каким будет дальнейший путь. По его словам, в этот период люди во всём мире оценивают не только пройденный этап, но и направление будущего движения.

Посол затронул и тему войны в Украине, подчеркнув, что последние годы стали временем утрат и разделения. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекратить войну между Россией и Украиной, а его администрация, по словам дипломата, предпринимает шаги для содействия диалогу и практическим решениям. Приверженность дипломатии он назвал «лучом надежды» для обеих стран.

Дайхаус также заявил, что россиян и американцев объединяют глубокие традиции, основанные на стойкости, креативности и любви к своей стране, и именно эти общие черты, по его мнению, могут стать фундаментом для более мирного будущего. Завершая обращение, он вновь перешёл на русский язык и пожелал жителям России здоровья, мира и благополучия в наступившем году.

Публикация вызвала резкую поляризацию мнений. Часть пользователей поблагодарила дипломата за слова примирения, другие же отреагировали с возмущением, заявляя, что «шокированы происходящим» и называя Россию «террористическим государством». В комментариях звучали и саркастические реплики с предположениями, что видео создано искусственным интеллектом, а также обвинения в адрес руководства США.