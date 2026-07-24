Новые тарифы пришли на смену временным старым, а те, в свою очередь, заменили отмененные Верховным судом изначальные «ответные» пошлины Трампа, о которых он с помпой объявил как о Дне освобождения Америки по возвращении в Белый дом на второй срок весной прошлого года.
Большую часть тех тарифов Трамп в итоге снизил или отменил, потому что ответные козыри нашлись и у главного соперника Америки — Китая, и у союзников — Канады, Европы и Мексики.
А потом выяснилось, что он и не имел права их вводить. Американские суды вплоть до Верховного признали, что Трамп превысил полномочия. Правом вводить налоги в США наделен только Конгресс, а импортная пошлина и есть налог на американских покупателей зарубежных товаров.
Проиграв, Трамп немедленно ввел 10% пошлину на весь импорт под предлогом чрезвычайной ситуации с платежным балансом. Законных оснований для такой ковровой бомбардировки торговых партнеров не просматривалось, поэтому на Белый дом немедленно подали в суд. Но Трампа это не волновало, поскольку по закону эти новые тарифы можно вводить только на 150 дней, а любая тяжба занимает больше времени.
И вот они истекли 24 июля. На смену им Трамп ввел новые — под предлогом защиты трудящихся во всем мире.
Россия впервые в списке
Американские законы позволяют ограничивать торговлю со странами, которые недостаточно активно борются с рабством и принудительным трудом.
Трамп поручил провести расследование, что и сделали его чиновники. По итогам они предложили президенту ввести пошлины в размере 12,5% в отношении стран, где вообще нет законов против принудительного труда.
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