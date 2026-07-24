Большую часть тех тарифов Трамп в итоге снизил или отменил, потому что ответные козыри нашлись и у главного соперника Америки — Китая, и у союзников — Канады, Европы и Мексики.

А потом выяснилось, что он и не имел права их вводить. Американские суды вплоть до Верховного признали, что Трамп превысил полномочия. Правом вводить налоги в США наделен только Конгресс, а импортная пошлина и есть налог на американских покупателей зарубежных товаров.

Проиграв, Трамп немедленно ввел 10% пошлину на весь импорт под предлогом чрезвычайной ситуации с платежным балансом. Законных оснований для такой ковровой бомбардировки торговых партнеров не просматривалось, поэтому на Белый дом немедленно подали в суд. Но Трампа это не волновало, поскольку по закону эти новые тарифы можно вводить только на 150 дней, а любая тяжба занимает больше времени.