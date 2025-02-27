«Доминирование русского языка недопустимо»: политики снова взялись за фильмы в кинотеатрах Латвии

Также партия предлагает сделать обязательным показ детских фильмов исключительно на латышском языке, а все публичные сеансы сопровождать субтитрами на государственном языке.

«Доминирование русского языка в кинотеатрах недопустимо. Фильмы, особенно те, которые предназначены для детей, должны быть доступны с аудиодорожкой на латышском языке», — заявил депутат Сейма Артурс Бутанс.

Эти поправки стали ответом на запросы общества и неправительственных организаций, которые давно указывали на недостаточное присутствие латышского языка в кинотеатрах. Обеспечение доступности фильмов с латышской аудиодорожкой или субтитрами улучшит возможности просмотра для людей с нарушениями слуха и зрения, а также поспособствует укреплению единства общества на основе государственного языка, снижая языковое разделение из-за большого количества фильмов на русском, заявляют представители NA.

Еще в 2023 году депутат от партии Эдвин Шноре предложил поправки к Закону о государственном языке, предусматривающие, что фильмы в кинотеатрах должны сопровождаться субтитрами только на латышском или другом языке Европейского союза, например, английском. Однако с тех пор законопроект остается без движения — в марте исполнится уже два года с момента его подачи.