Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Должны знать и дети: жители Латвии плохо понимают свои права и обязанности

© LETA 8 сентября, 2025 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

Более половины, то есть 63% жителей Латвии, оценивают свои знания о правильных действиях и обязанностях в случае кризиса в стране как плохие или очень плохие, свидетельствует первый в истории Латвии замер уровня правовой грамотности населения.

Свои знания о действиях в кризисной ситуации как хорошие оценили лишь 22% опрошенных, тогда как более половины указали, что их знания плохие или даже очень плохие. 15% не смогли ответить на вопрос.

39% респондентов отметили, что знания о своих правах и юридических вопросах они получили в интернете. 21% — в кругу семьи и знакомых, а 13% — в учебных заведениях. Ещё 22% черпают информацию в печатных изданиях, по телевидению или радио.

80% опрошенных выбирают сайт likumi.lv для поиска информации о своих правах. Почти 50% используют поисковые системы вроде Google и других. Также информацию ищут в социальных сетях и с помощью инструментов искусственного интеллекта.

74% респондентов заявили, что доверяют информационной платформе «Latvijas Vēstnesis», однако 7% ей не доверяют или скорее не доверяют.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (JV) подчеркнула, что каждый житель Латвии имеет право знать свои права. Она отметила, что исследование, возможно, заставит общество задуматься, достаточно ли люди следят за своими правами и знают ли они платформы, где можно искать нужную информацию.

По мнению министра, свои права должны знать и дети, так как это позволит им защищать себя как в семье, так и в школах и других местах.

Ранее сообщалось, что «Latvijas Vēstnesis» совместно с исследовательским агентством «Berg Research» летом 2025 года провёл количественный опрос населения, чтобы выяснить, как общество в целом оценивает свои знания и доступность информации по различным правовым вопросам. В опросе приняли участие 1012 респондентов.

Измерение уровня правовой грамотности населения в Латвии проводится впервые. Его цель — получить качественные и сопоставимые данные, отражающие самооценку жителей в отношении знаний о своих правах и способности понимать законы и правила, принимаемые государством.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 8 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать