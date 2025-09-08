Должны знать и дети: жители Латвии плохо понимают свои права и обязанности

Свои знания о действиях в кризисной ситуации как хорошие оценили лишь 22% опрошенных, тогда как более половины указали, что их знания плохие или даже очень плохие. 15% не смогли ответить на вопрос.

39% респондентов отметили, что знания о своих правах и юридических вопросах они получили в интернете. 21% — в кругу семьи и знакомых, а 13% — в учебных заведениях. Ещё 22% черпают информацию в печатных изданиях, по телевидению или радио.

80% опрошенных выбирают сайт likumi.lv для поиска информации о своих правах. Почти 50% используют поисковые системы вроде Google и других. Также информацию ищут в социальных сетях и с помощью инструментов искусственного интеллекта.

74% респондентов заявили, что доверяют информационной платформе «Latvijas Vēstnesis», однако 7% ей не доверяют или скорее не доверяют.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (JV) подчеркнула, что каждый житель Латвии имеет право знать свои права. Она отметила, что исследование, возможно, заставит общество задуматься, достаточно ли люди следят за своими правами и знают ли они платформы, где можно искать нужную информацию.

По мнению министра, свои права должны знать и дети, так как это позволит им защищать себя как в семье, так и в школах и других местах.

Ранее сообщалось, что «Latvijas Vēstnesis» совместно с исследовательским агентством «Berg Research» летом 2025 года провёл количественный опрос населения, чтобы выяснить, как общество в целом оценивает свои знания и доступность информации по различным правовым вопросам. В опросе приняли участие 1012 респондентов.

Измерение уровня правовой грамотности населения в Латвии проводится впервые. Его цель — получить качественные и сопоставимые данные, отражающие самооценку жителей в отношении знаний о своих правах и способности понимать законы и правила, принимаемые государством.