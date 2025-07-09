Должностные лица возьмут паузу: ясности по будущему бюджету страны не будет до середины августа

Такое решение принято в связи с тем, что как поиски способов сокращения расходов, так и составление прогноза и остальная работа будут вестись до середины августа. До тех пор должностные лица возьмут паузу в организации регулярных встреч, отметил Ринкевич.

"Поэтому сейчас я не стану отвечать ни на один вопрос о том, что, где и как будет сокращено, до тех пор, пока не наметится общая картина, общее предложение по госбюджету, которое будет обсуждаться в правительстве и о котором меня проинформирует премьер-министр", - сказал президент.

Он отметил, что, вырывание из контекста каких-то не прошедших через дискуссии решений только будоражит общество и никому не идет на пользу.

Президент подчеркнул, что сокращения расходов необходимы, поэтому четко определены три приоритета бюджета - оборона и безопасность, демография и образование, но пока нет общей картины, очень трудно, безответственно и опасно говорить о той или иной отрасли.

Премьер-министр добавила, что меры по сокращению расходов будут сформированы как из предложений рабочей группы по сокращению бюрократии, так и из предложенных министерствами мер экономии, в том числе будут приняты во внимание предложения о заморозке финансирования партий и зарплат выборных государственных должностных лиц, министров, предложение об отказе от денежных наград, сокращении доплат за замещение и результат работы в госуправлении.

По мнению Силини, полностью отказаться от доплат за результат и замещение нельзя, поскольку работники в госуправлении тоже должны получать справедливое вознаграждение.

Параллельно Силиня отметила, что министерства готовят реформы, предусматривающие объединение учреждений, централизацию.