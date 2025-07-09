«Должна приносить выгоду, а не создавать бремя»: Латвия возразила на предложение Еврокомиссии

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис будет отстаивать позицию Латвии на неформальном совете министров ЕС по окружающей среде в Дании на этой неделе.

Мелнис отметил, что во вторник, 8 июля, правительство утвердило позицию Латвии в отношении предложения Еврокомиссии.

"Латвия не может согласиться с предложением Еврокомиссии, предусматривающим сокращение выбросов на 90%, так как у нас с Еврокомиссией не было углубленных дискуссий о достижении этой цели. Сейчас слишком много неясностей, по которым мы надеемся получить ответы от Еврокомиссии уже на этой неделе", - отметил Мелнис, пояснив, что основным приоритетом Латвии является дальнейшее использование твердой биомассы.

Латвия находится в Северном регионе, и более 60% топлива, используемого для отопления в Латвии, составляет биомасса, отмечает Мелнис. Использование биомассы очень важно для Балтийского региона в плане энергетической безопасности, энергетической независимости и энергозатрат.

На переговорах с Еврокомиссией Латвии важно выяснить, что практически означает это предложение, как цель будет распределена между различными отраслями народного хозяйства, в том числе среди стран-участниц, а также в какой мере будут использоваться финансовые инструменты ЕС.

Неформальное заседание Совета министров ЕС по окружающей среде состоится 10 и 11 июля в Дании. В повестку дня совещания включен вопрос о климатической политике ЕС после 2030 года. На совещании министров Латвию будет представлять Мелнис. При этом министр климата и энергетики получил приглашение обсудить этот вопрос и в двусторонней беседе с комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстрой.

Мелнис пояснил, что от переговоров с Еврокомиссией в первую очередь ожидает реалистичной, основанной на расчетах оценки возможностей достижения существующих целей по эмиссиям (55%) в ЕС к 2030 году.

"Даже нынешние цели для всех стран-участниц амбициозны без учета индивидуальных ситуаций стран-участниц, а также геополитических реалий, которые требуют перенаправления ресурсов на другие приоритеты", - подчеркивает министр.

Латвия во время переговоров выступит за национальные интересы, подчеркнув необходимость учета Еврокомиссией прогресса ЕС на пути к достижению целей на 2030 год, влияние на экономику страны, а также другие факторы, а также применения гибкого подхода при достижении целей.

По мнению МКЭ, все страны ЕС нельзя оценивать одинаково, экономическая ситуация и развитие отраслей в них различны. Например, Латвия зеленая по своей сути - в Латвии масштабный лесной сектор, который составляет более половины территории страны, а сельскохозяйственный сектор играет существенную роль в производстве и экспорте продовольствия.

Мелнис подчеркивает, что во время переговоров важно добиться, чтобы Еврокомиссия вникла в ситуацию Латвии. "Климатическая политика должна поддерживать развитие отраслей народного хозяйства, приносить результат с ощутимыми экономическими выгодами, а не создавать бремя для наших предприятий. Одной из сфер, где Латвия добилась существенного прогресса, является сектор землепользования и лесного хозяйства", - отметил министр.

Он говорит, что на прошлой неделе МКЭ добилось, чтобы Еврокомиссия включила Латвию в список пяти стран ЕС, которым в этой сфере будут установлены более гибкие цели. "Это означает, что будет возможно при выполнении целей адекватно учитывать особенности Латвии", - отметил Мелнис.

Эстонии также удалось получить разрешение на исключение.

Во вторник, 8 июля, Кабинет министров рассмотрел подготовленный МКЭ доклад "О вопросах, рассматриваемых на неформальном собрании Совета министров ЕС по окружающей среде 10 и 11 июля 2025 года" и утвердил разработанную МКЭ национальную позицию Латвии № 1 "О предложении по изменению Европейского закона о климате".

Как говорится в докладе, Латвия считает, что путь к климатическому нейтралитету в 2050 году должен быть построен на основе интегрированного подхода. Этот подход должен одновременно обеспечивать реалистичную климатическую политику, учитывающую начальную точку, технологические возможности и экономическую мощь каждого государства-участника, стратегическую связь энергетики и климатической политики с вопросами безопасности, а также социально справедливый переход, обеспечивающий, чтобы ни одна группа общества или регион не остались без внимания.

По мнению Латвии, для обеспечения непрерывности декарбонизации и сбалансирования целей климата, безопасности и конкурентоспособности необходимы долгосрочная инвестиционная безопасность и доступность публичного финансирования, стабильная инвестиционная среда с предсказуемой климатической политикой и ясными целями, а также более объемное финансирование зеленых технологий, инфраструктуры и мероприятий по переквалификации на уровне ЕС. Кроме того, необходимо адекватное финансирование для реализации национальной климатической политики, адаптация структурных фондов, укрепление роли биоэкономики в народном хозяйстве, развитие инноваций и технологий, а также справедливый переход и участие общества.

Латвия призовет Еврокомиссию обеспечить, чтобы дальнейшие политические решения были эффективными, простыми в реализации и основанными на данных, позволяющих странам-участницам реально планировать свой путь преобразований и привлекать частный сектор.