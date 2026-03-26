Должна быть жёсткой: Калниете об изменениях в миграционной политике ЕС

Редакция PRESS 26 марта, 2026 13:21

Важно 0 комментариев

LETA

В интересах Латвии — жёсткая и скоординированная миграционная политика Европейского союза (ЕС), подчёркивает депутат Европейского парламента Сандра Калниете.

Как сообщила агентству LETA помощница политика Элина Бивиня, в четверг Европейский парламент проголосовал за новый Возвратный закон ЕС, которым планируется ввести дополнительные обязанности для граждан третьих стран сотрудничать с иммиграционными органами стран ЕС, в определённых случаях разрешить задерживать лиц, не имеющих законного права находиться в ЕС, а также предусмотреть возможность создания центров размещения нелегальных мигрантов в странах за пределами ЕС.

Калниете подчеркивает, что новый порядок борьбы с нелегальной миграцией в ЕС должен быть жёстким и исполнимым — необходимо усилить последствия для тех, кто не сотрудничает с иммиграционными службами. Также государствам-членам следует дать право шире применять задержание и запреты на въезд.

По мнению евродепутата, важным элементом является чёткое правовое регулирование для создания центров размещения нелегальных мигрантов за пределами ЕС. Она заключает, что этот регламент укрепляет право Латвии жёстко противодействовать нелегальным иммигрантам, которые систематически пытаются пересечь восточную границу государства при поддержке Беларуси и России.

Предложение Еврокомиссии (ЕК) об ужесточении миграционного контроля в ЕС было объявлено в марте 2025 года, в декабре прошлого года по нему было принято решение в Совете ЕС на уровне государств-членов, а в четверг Европейский парламент проголосовал за свою позицию, чтобы начать трёхсторонние переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС и достичь соглашения, которое позволит новому Миграционному пакту вступить в силу в полном объёме.

Комментарии (0)

Главные новости

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

