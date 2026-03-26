Должна быть жёсткой: Калниете об изменениях в миграционной политике ЕС

Как сообщила агентству LETA помощница политика Элина Бивиня, в четверг Европейский парламент проголосовал за новый Возвратный закон ЕС, которым планируется ввести дополнительные обязанности для граждан третьих стран сотрудничать с иммиграционными органами стран ЕС, в определённых случаях разрешить задерживать лиц, не имеющих законного права находиться в ЕС, а также предусмотреть возможность создания центров размещения нелегальных мигрантов в странах за пределами ЕС.

Калниете подчеркивает, что новый порядок борьбы с нелегальной миграцией в ЕС должен быть жёстким и исполнимым — необходимо усилить последствия для тех, кто не сотрудничает с иммиграционными службами. Также государствам-членам следует дать право шире применять задержание и запреты на въезд.

По мнению евродепутата, важным элементом является чёткое правовое регулирование для создания центров размещения нелегальных мигрантов за пределами ЕС. Она заключает, что этот регламент укрепляет право Латвии жёстко противодействовать нелегальным иммигрантам, которые систематически пытаются пересечь восточную границу государства при поддержке Беларуси и России.

Предложение Еврокомиссии (ЕК) об ужесточении миграционного контроля в ЕС было объявлено в марте 2025 года, в декабре прошлого года по нему было принято решение в Совете ЕС на уровне государств-членов, а в четверг Европейский парламент проголосовал за свою позицию, чтобы начать трёхсторонние переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС и достичь соглашения, которое позволит новому Миграционному пакту вступить в силу в полном объёме.