Эстонский оператор пассажирских поездов "Eesti Liinirongid", работающий под брендом "Elron", приобрел электропоезда "Škoda" и в настоящее время электрифицирует свои железнодорожные линии, поэтому теоретически дизельные поезда "Stadler" у эстонцев освободятся.

На вопрос о том, может ли Латвия купить дизельные поезда "Stadler", Нешпорс отметил, что начать нужно с аренды, так как новые электропоезда должны быть введены в движение, поэтому нужно сохранить запасные варианты, и эстонцы пока не готовы полностью отказаться от своего дизельного парка.

"В настоящее время мы говорим об аренде, и не исключено, что первые два поезда могут быть переданы Латвии в следующем году", - добавил он.

Нешпорс рассказал, что в ближайшие 20 лет Латвии не понадобится новый подвижной состав на электрифицированных линиях, где будут курсировать 32 новых электропоезда "Škoda", в то время как в неэлектрифицированной зоне сейчас ходят 23 дизельных поезда. По оценкам PV, в ближайшие десять-пятнадцать лет потребуется 28 составов.

"Таким образом, количество дизельных поездов не должно значительно увеличиться, но вопрос в уровне предоставляемых услуг. Летом в дизельных поездах нет кондиционеров, зимой на первых рейсах может быть холодно, потому что старым поездам нужно время, чтобы прогреться. К сожалению, если пассажиры не увидят улучшений, они могут пересесть на другие виды транспорта", - сказал Нешпорс.

Он добавил, что принято решение о завершении закупки аккумуляторных электропоездов. Ожидается, что договор будет заключен до конца года и можно будет начать производство, чтобы к 2029 году Латвия получила девять аккумуляторных поездов с возможностью купить еще шесть, если будет найдено финансирование. "Таким образом, мы можем рассчитывать на 15 аккумуляторных поездов, что позволит нам заменить большинство нынешних дизельных поездов", - сказал Нешпорс.

В то же время PV сотрудничает с литовскими и эстонскими операторами поездов и ищет различные варианты финансирования для замены оставшегося старого дизельного парка, поскольку текущий период финансирования Европейского союза (ЕС) подошел к концу.