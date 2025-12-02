Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Докатились: Латвия планирует арендовать дизельные поезда у Эстонии (1)

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 14:10

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия может начать арендовать у Эстонии дизельные поезда швейцарской компании "Stadler", сообщил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Эстонский оператор пассажирских поездов "Eesti Liinirongid", работающий под брендом "Elron", приобрел электропоезда "Škoda" и в настоящее время электрифицирует свои железнодорожные линии, поэтому теоретически дизельные поезда "Stadler" у эстонцев освободятся.

На вопрос о том, может ли Латвия купить дизельные поезда "Stadler", Нешпорс отметил, что начать нужно с аренды, так как новые электропоезда должны быть введены в движение, поэтому нужно сохранить запасные варианты, и эстонцы пока не готовы полностью отказаться от своего дизельного парка.

"В настоящее время мы говорим об аренде, и не исключено, что первые два поезда могут быть переданы Латвии в следующем году", - добавил он.

Нешпорс рассказал, что в ближайшие 20 лет Латвии не понадобится новый подвижной состав на электрифицированных линиях, где будут курсировать 32 новых электропоезда "Škoda", в то время как в неэлектрифицированной зоне сейчас ходят 23 дизельных поезда. По оценкам PV, в ближайшие десять-пятнадцать лет потребуется 28 составов.

"Таким образом, количество дизельных поездов не должно значительно увеличиться, но вопрос в уровне предоставляемых услуг. Летом в дизельных поездах нет кондиционеров, зимой на первых рейсах может быть холодно, потому что старым поездам нужно время, чтобы прогреться. К сожалению, если пассажиры не увидят улучшений, они могут пересесть на другие виды транспорта", - сказал Нешпорс.

Он добавил, что принято решение о завершении закупки аккумуляторных электропоездов. Ожидается, что договор будет заключен до конца года и можно будет начать производство, чтобы к 2029 году Латвия получила девять аккумуляторных поездов с возможностью купить еще шесть, если будет найдено финансирование. "Таким образом, мы можем рассчитывать на 15 аккумуляторных поездов, что позволит нам заменить большинство нынешних дизельных поездов", - сказал Нешпорс.

В то же время PV сотрудничает с литовскими и эстонскими операторами поездов и ищет различные варианты финансирования для замены оставшегося старого дизельного парка, поскольку текущий период финансирования Европейского союза (ЕС) подошел к концу.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (1)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

