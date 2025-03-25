Дочь Раймонда Паулса решила вернуться в Латвию и разобраться с имуществом отца: СМИ

Анете переедет в Латвию со своим мужем Мареком. Она так описала свои чувства: «Я жила переездами - во Францию ​​и обратно, но теперь я наконец возвращаюсь домой. Где бы я ни жила — в Литве, России или Франции — мои мысли всегда были здесь, с моей семьей. Теперь я сама буду здесь».

Поэтому Анете решила быть рядом с Раймондом Паулсом, который в начале этого года отпраздновал свой 89-й день рождения. В настоящее время продажа французской квартиры еще не завершена.

Одной из крупных работ здесь, в Латвии, станет уборка дома в Балтезерсе. Еще до пандемии ее отец завещал этот дом Анете. Дом построен в 1960-х годах, по сути летний. С момента постройки мало что изменилось, поэтому чувствуется влияние времени: «В одном конце дома все гниет, в другом — сыро. Окна от старости начинают выпадать, их нужно заменить. Дом не отапливается. Влага, исходящая от озера, вызывает плесень. Обувь и одежду, оставшуюся с зимы, приходится сушить».

Поскольку погода становится теплее, Анете планирует отвезти отца в Балтэзерс, но у него есть сомнения, потому что ему там особо нечего делать. Раньше, когда по соседству жил актер Янис Кубилис, они вместе пили кофе, но теперь, когда Яниса не стало, маэстро там делать нечего.

Паулс скептически относится к проживанию в Балтэзерсе еще и по другой причине — он считает, что завещал дом своей дочери и ее мужу, и что нечего делать двум хозяевам в одном доме, ведь у всех разные привычки, например, Марек даже косит траву так, чтобы она долго не отрастала, — немного шутя прокомментировал Паулс.

Месяц назад скончалась сестра Паулса, Эдите Паула-Вигнере. Следовательно, Анете также приходится заботиться о её наследстве – картинах и квартире.