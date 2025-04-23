Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Дочь «любимицы Путина» открыто живёт в Юрмале: ФБК (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 15:53

Важно

Одно из самых узнаваемых лиц российского телевидения — ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева, которую нередко называют любимицей Владимира Путина, живёт куда более насыщенной и международной жизнью, чем это принято показывать в прайм-тайм. Помимо российского и черногорского гражданства, она, как выяснилось, имеет и паспорт... Гондураса! Да-да, этого далёкого центральноамериканского государства.

Тем временем её дочь Наталья Андреева спокойно обосновалась в Юрмале, уютном латвийском городке, где, судя по активности в местных Telegram-группах, живёт с шестилетним сыном и ищет для него логопеда и учителя английского. Неожиданно? Подождите. Её супруг — зять Екатерины — оказался в поле зрения местных властей: он не заплатил налог на имущество, а фамилия всплыла в реестрах Юрмальского самоуправления.

Как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, Наталья получила загадочную "помощь" от представительства Республики Сербской — почти миллион рублей! И это не всё: для неё арендовали старенький, но всё ещё статусный BMW 2008 года выпуска. Возникает закономерный вопрос — за какие такие заслуги?

Сама Екатерина Андреева, несмотря на долгие годы службы на российском телевидении, живёт словно по расписанию бизнес-джета: неделю работает — неделю за границей. По данным ФБК, в первой половине 2023 года все свои "выходные" она проводила далеко от Родины и её лидера — в Стамбуле, Дубае, Узбекистане, Сербии, Финляндии и других европейских странах. Как только заканчивается её эфир — она "исчезает", уезжая подальше от камер, от студии и, видимо, от Путина.

Свои тихие дни телеведущая предпочитает проводить на берегу Адриатического моря, в престижном курортном Свети-Стефане в Черногории. К слову, именно в 2005 году, если верить источникам, она оформила паспорт Гондураса. Видимо, к хорошей жизни стоит быть готовой в любой точке мира.

Расследование ФБК (ВИДЕО)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
49 реакций
49 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Читать
Загрузка

Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Читать

Опасные пришельцы: на латвийские сады обрушились испанские слизни

Латвийские вести 20:30

Латвийские вести 0 комментариев

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

Читать

Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Читать

Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

Читать

Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

Выбор редакции 19:40

Выбор редакции 0 комментариев

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

Читать

В конце недели снова обещают мороз и снег — сколько еще терпеть?

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать