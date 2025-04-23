Дочь «любимицы Путина» открыто живёт в Юрмале: ФБК (ВИДЕО)

Тем временем её дочь Наталья Андреева спокойно обосновалась в Юрмале, уютном латвийском городке, где, судя по активности в местных Telegram-группах, живёт с шестилетним сыном и ищет для него логопеда и учителя английского. Неожиданно? Подождите. Её супруг — зять Екатерины — оказался в поле зрения местных властей: он не заплатил налог на имущество, а фамилия всплыла в реестрах Юрмальского самоуправления.

Как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, Наталья получила загадочную "помощь" от представительства Республики Сербской — почти миллион рублей! И это не всё: для неё арендовали старенький, но всё ещё статусный BMW 2008 года выпуска. Возникает закономерный вопрос — за какие такие заслуги?

Сама Екатерина Андреева, несмотря на долгие годы службы на российском телевидении, живёт словно по расписанию бизнес-джета: неделю работает — неделю за границей. По данным ФБК, в первой половине 2023 года все свои "выходные" она проводила далеко от Родины и её лидера — в Стамбуле, Дубае, Узбекистане, Сербии, Финляндии и других европейских странах. Как только заканчивается её эфир — она "исчезает", уезжая подальше от камер, от студии и, видимо, от Путина.

Свои тихие дни телеведущая предпочитает проводить на берегу Адриатического моря, в престижном курортном Свети-Стефане в Черногории. К слову, именно в 2005 году, если верить источникам, она оформила паспорт Гондураса. Видимо, к хорошей жизни стоит быть готовой в любой точке мира.

Расследование ФБК (ВИДЕО)