До понедельника Ригу «празднично» перекроют: где именно?

Внесенные изменения в организацию дорожного движения будут действовать до воскресенья, 13 июля. При необходимости брошенные транспортные средства будут перемещены на другое разрешенное парковочное место.

До 16:00 воскресенья остановка и стоянка запрещены: с обеих сторон улицы Артилерияс — на участке от улицы Александра Чака до дома №33, на участке улицы Зентас Мауриняс — от дома №4 до дома №8, на правой стороне улицы Лаймдотас — от улицы Таливалжа до улицы Айзкрауклес.

Ограничения на остановку и стоянку действуют такжена левой стороне улицы Калнциема — от улицы Какту до улицы Эргелю, на улице Ганибу дамбис — у дома №7a, на участке улицы Капселю — от улицы Мелнсила до дома №4, на улице Огрес — у дома №9.

До 6 утра понедельника, 14 июля, будет закрыта парковка для микромобильного оборудования (например, самокатов и велосипедов) на перекрестке проспектов Межа и Кокнесес.

До 13 июля также запрещена остановка у здания №17 на улице Ницгалес.

Для удобства жителей и гостей города Рижская дума разработала цифровую карту, в которой отражены все изменения в организации движения. Информация в ней регулярно обновляется по мере проведения мероприятий. Городские власти настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями, особенно тем, кто пользуется микромобильными средствами передвижения.

Кроме того, до окончания вечернего концерта в субботу Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция могут ограничить или полностью закрыть движение транспорта по следующим адреса: на участке улицы Яня Асара — от стадиона «Даугавы» до улицы Пернавас, на улицах Аугшиелас и Стадиона.

До понедельника, 14 июля, будет ограничено или закрыто движение: на улице Эзермалас — от проспекта Межа до улицы Стокхолмас, на участке проспекта Межа — от Эзермалас до улицы Инчукална,

на проспекте Кокнесес — от проспекта Сигулдас до проспекта Межа, на проспекте Виестура — от проспекта Межа до проспекта Остас, на проспекте Остас (за исключением выезда из территории Межапарка).

Рижское самоуправление призывает участников и гостей праздника по возможности отказаться от личных авто и пользоваться общественным транспортом, велосипедами или передвигаться пешком. Это не только удобно и безопасно в условиях ограничений, но и способствует заботе о природе и здоровье, а также помогает лучше узнать город.