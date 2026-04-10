До +20 на следующей неделе?! Синоптики спорят

В субботу, 11 апреля, будет довольно солнечно. Больше облаков ожидается в юго-восточной части страны, где местами возможны кратковременные осадки. В воскресенье кратковременный дождь и небольшая крупа возможны на более широкой территории. Ветер будет слабым до умеренного, восточного направления. Ночью температура опустится до +2..-4 градусов, днём поднимется до +6..+13 градусов.

В начале следующей недели солнце временами будут закрывать облака. Местами, главным образом в восточных районах, возможен кратковременный дождь. Во вторник температура повысится до +12..+16 градусов, прохладнее будет местами на побережье.

Прогнозы на более дальний период пока различаются. Возможен приход циклона с осадками и более прохладным воздухом, но не исключён и дальнейший рост температуры - во второй половине следующей недели столбик термометра может приблизиться к отметке +20 градусов.