Больницу Страдыня снова некому строить. В конкурсе нашлись «исправления арифметических ошибок»

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 11:54

Новости Латвии

LETA

Бюро по надзору за закупками (IUB) запретило VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) заключать договор по конкурсу на завершение строительства A2 корпуса больницы Страдыня.

Решение принято после рассмотрения жалобы SIA «Aimasa» на результаты закупки VNĪ. Победителем конкурса на разработку документации, строительство и авторский надзор была признана группа поставщиков «NSHC Group», в которую входят SIA «Hanza Construction Group» и SIA «Baltic Construction Company».

«Aimasa» оспаривала результаты, считая, что победителя необоснованно признали соответствующим ряду квалификационных требований, заказчик недостаточно проверил договорную цену, а также что и победителю, и самой «Aimasai» по отдельным критериям оценки хозяйственно наиболее выгодного предложения выставили необоснованные оценки.

IUB отменило решение комиссии VNĪ о результатах конкурса, запретило заключать договор с «NSHC Group» и обязало в течение 30 рабочих дней устранить выявленные нарушения, повторно оценить поданные предложения и принять новое решение.

Из решения IUB следует, что обоснованной признана часть жалобы «Aimasa», связанная с оценкой финансового предложения победителя. IUB пришло к выводу, что VNĪ необоснованно исправило «арифметические ошибки» в финансовом предложении победителя, хотя в данном случае не было оснований считать, что у претендента вообще были такие ошибки. По оценке IUB, этим исправлением VNĪ по сути изменило предложение победителя.

IUB также указало, что VNĪ по существу не оценило, не является ли исходно предложенная победителем цена по этим работам необоснованно низкой и выполним ли договор по такой цене. В связи с этим IUB отметило возможное противоречие целям Закона о публичных закупках - эффективному использованию средств заказчика и максимальному снижению рисков.

Остальная часть жалобы «Aimasa» признана необоснованной. Нарушений не выявили в части соответствия «NSHC Group» требованиям по обороту, опыту как основного исполнителя работ, требованиям регистра строительных коммерсантов, а также по ряду критериев оценки, включая дополнительный опыт ответственного руководителя работ, опыт совместной работы руководителя проекта и руководителя работ и квалификацию ответственного руководителя работ.

Решение IUB можно обжаловать в Административном районном суде в течение месяца со дня его сообщения.

В закупке участвовали три претендента. Цены предложений - от 101,55 млн евро до 133,65 млн евро без НДС. Предложения подали «Aimasa», «NSHC Group» и объединение лиц «SNL būve», в которое входят SIA «Spyke», VAS «LAU Infra Grupa» (ранее - «Latvijas autoceļu uzturētājs») и SIA «Newcom Construction».

В итоговом отчёте комиссии VNĪ, доступном в Электронной системе закупок, указано: цена «Aimasa» - 114 073 376 евро, цена «SNL būve» - 133 650 954 евро. Исходная цена «NSHC Group» была 101 556 493 евро, но после «исправления арифметических ошибок» выросла до 120 371 505 евро. Комиссия VNĪ и при этой цене признала предложение «NSHC Group» хозяйственно наиболее выгодным.

В отчёте также говорится, что договор с победителем планировалось заключить на 96,8 млн евро без НДС. Он охватывал бы общие работы, а VNĪ сохраняло бы право подключать отдельные работы по ценам из финансового предложения подрядчика. Плановый срок выполнения работ - 36 месяцев с момента подписания договора.

Цель закупки - завершить строительство A2 корпуса больницы Страдыня, актуализировать проект и выполнить необходимые демонтажные, общестроительные и инженерно-технические работы. Закупка проводится в формате «проектируй и строй». На основе технических экспертиз и программы санации предусмотрена также программа мониторинга и устранения плесени. Полностью завершённый A2 корпус планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2029 года.

Сообщается, что ранее жалобу подавала и SIA «Velve», с которой договор на строительство корпуса был расторгнут в феврале 2024 года, однако IUB эту жалобу отклонило. Строительство A2 корпуса началось в 2020 году, а в феврале 2024 года его остановили - из-за риска плесени, затянутых сроков и роста затрат. «Velve» указывала, что на проектирование потратили более 3 млн евро, на строительство - более 47 млн евро, а спор ещё на 11 млн евро рассматривается в суде. После остановки работ на дополнительные неотложные работы направили ещё более 7 млн евро.

