В Курземе подморозило до -5, а в Риге в центре было 0

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 07:30

0 комментариев

В пятницу ранним утром местами в Курземе, в том числе в аэропорту Лиепаи, столбик термометра опустился до -5 градусов - об этом свидетельствуют данные метеостанций.

В сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) температура воздуха в 5:00 была от +2,1 градуса в Даугавгриве до -3,6 градуса в Павилосте и -4,2 градуса в Руцаве.

Осадков нет, на большей части страны ясное небо.

Дует слабый ветер, преимущественно с севера и северо-востока. Качество воздуха - от хорошего до среднего.

В столице ранним утром переменная облачность, дует северо-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в 5:00 была 0 градусов в центре города и -4 градуса в аэропорту Риги.

Максимальная температура воздуха в четверг в сети наблюдений LVĢMC составила от +4,2 градуса в Даугавгриве до +8,3 градуса в Айнажи.

Самая высокая температура воздуха в Европе 9 апреля составила +30..+32 градуса в Испании и Франции. Самая низкая температура в ночь на пятницу -15 градусов в горах в центральной и юго-восточной части Европы.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

