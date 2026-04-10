В Курземе подморозило до -5, а в Риге в центре было 0

В сети наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) температура воздуха в 5:00 была от +2,1 градуса в Даугавгриве до -3,6 градуса в Павилосте и -4,2 градуса в Руцаве.

Осадков нет, на большей части страны ясное небо.

Дует слабый ветер, преимущественно с севера и северо-востока. Качество воздуха - от хорошего до среднего.

В столице ранним утром переменная облачность, дует северо-восточный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в 5:00 была 0 градусов в центре города и -4 градуса в аэропорту Риги.

Максимальная температура воздуха в четверг в сети наблюдений LVĢMC составила от +4,2 градуса в Даугавгриве до +8,3 градуса в Айнажи.

Самая высокая температура воздуха в Европе 9 апреля составила +30..+32 градуса в Испании и Франции. Самая низкая температура в ночь на пятницу -15 градусов в горах в центральной и юго-восточной части Европы.