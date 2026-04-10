Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Норвегия всё ещё ремонтирует истребители F-16, которые два года (!) назад обещала передать Украине

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 10:36

Мир 0 комментариев

Украина еще не получила обещанные два года назад правительством Норвегии истребители F-16 из-за проблем с ремонтом, сообщила норвежская телерадиовещательная компания NRK. По данным издания, все шесть самолетов уже год ожидают ремонта на мощностях бельгийской компании Sabena, а их передача может затянуться еще на год.

«Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы смогли бы сбить больше российских ракет и дронов», – говорит источник NRK.

В августе 2023 года премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил, что Норвегия пожертвует истребители F-16 во время визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве. Тем не менее, насколько известно NRK, ни один из самолетов не прибыл на фронт.

*Два из шести ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас находятся в ремонтной мастерской в Бельгии. Там они, по имеющимся данным, простояли более года.

*Четыре других самолета F-16 не могли летать самостоятельно, когда их отправляли из Норвегии. Они были отправлены в виде запчастей в ящиках на транспортном самолете из Бодо в апреле 2025 года. Они также должны находиться на том же ремонте у компании Sabena в Бельгии.

Такова ситуация спустя 2,5 года после того, как Стёре объявил о пожертвовании во время визита в Киев.

Председатель комитета по иностранным делам и обороне в Стортинге, Петер Фролих из Правой партии, резко реагирует на то, что самолеты еще не прибыли. «Это похоже на скандал. Я, честно говоря, в ярости. Большинство в Норвегии полагали, что норвежские самолеты уже в воздухе и защищают Украину. Мы знаем, что им нужен каждый самолет и что те немногие, которые у них есть, летают на пределе возможностей», — говорит Фролих в интервью NRK.

NRK обратилась к Министерству обороны и министру обороны Торе О. Сандвику с просьбой прокомментировать эту информацию. Министр обороны подтверждает, что самолеты по-прежнему находятся в ремонтной мастерской в Бельгии.

«В настоящее время самолеты находятся на подготовке в компании SABENA в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в SABENA, включая подготовку новых самолетов по сравнению с техническим обслуживанием самолетов, которые уже находятся в эксплуатации в Украине», – говорит Торе О. Сандвик в заявлении, направленном NRK по электронной почте из отдела коммуникаций министерства.

В то же время он признает, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии, когда Норвегия прекратила использовать F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

«32 самолета, которые были в наилучшем состоянии, а также ремонтное оборудование и запасные части были затем по договоренности проданы Румынии для поддержки союзной страны в укреплении НАТО в Южной Европе», – говорит Сандвик.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать