Норвегия всё ещё ремонтирует истребители F-16, которые два года (!) назад обещала передать Украине

«Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы смогли бы сбить больше российских ракет и дронов», – говорит источник NRK.

В августе 2023 года премьер-министр Йонас Гар Стёре объявил, что Норвегия пожертвует истребители F-16 во время визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве. Тем не менее, насколько известно NRK, ни один из самолетов не прибыл на фронт.

*Два из шести ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас находятся в ремонтной мастерской в Бельгии. Там они, по имеющимся данным, простояли более года.

*Четыре других самолета F-16 не могли летать самостоятельно, когда их отправляли из Норвегии. Они были отправлены в виде запчастей в ящиках на транспортном самолете из Бодо в апреле 2025 года. Они также должны находиться на том же ремонте у компании Sabena в Бельгии.

Такова ситуация спустя 2,5 года после того, как Стёре объявил о пожертвовании во время визита в Киев.

Председатель комитета по иностранным делам и обороне в Стортинге, Петер Фролих из Правой партии, резко реагирует на то, что самолеты еще не прибыли. «Это похоже на скандал. Я, честно говоря, в ярости. Большинство в Норвегии полагали, что норвежские самолеты уже в воздухе и защищают Украину. Мы знаем, что им нужен каждый самолет и что те немногие, которые у них есть, летают на пределе возможностей», — говорит Фролих в интервью NRK.

NRK обратилась к Министерству обороны и министру обороны Торе О. Сандвику с просьбой прокомментировать эту информацию. Министр обороны подтверждает, что самолеты по-прежнему находятся в ремонтной мастерской в Бельгии.

«В настоящее время самолеты находятся на подготовке в компании SABENA в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в SABENA, включая подготовку новых самолетов по сравнению с техническим обслуживанием самолетов, которые уже находятся в эксплуатации в Украине», – говорит Торе О. Сандвик в заявлении, направленном NRK по электронной почте из отдела коммуникаций министерства.

В то же время он признает, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии, когда Норвегия прекратила использовать F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

«32 самолета, которые были в наилучшем состоянии, а также ремонтное оборудование и запасные части были затем по договоренности проданы Румынии для поддержки союзной страны в укреплении НАТО в Южной Европе», – говорит Сандвик.