Не доедешь! В Риге и Видземе сильнее всего урежут региональные автобусы

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 08:18

В 2026 году в региональной сети автобусных маршрутов наибольшее сокращение ожидается в Рижском и Видземском регионах, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции (ATD).

По данным ATD, общий объём региональной сети маршрутов общественного транспорта в 2026 году планируется на уровне 73,76 млн километров - это примерно на 400 000 километров, или на 0,5%, меньше, чем в 2025 году.

Автобусная часть сети запланирована в объёме 65,685 млн километров - на 0,7% меньше, чем годом ранее. Одновременно сеть маршрутов поездов прогнозируется на уровне 8,078 млн километров - на 0,4% больше, чем годом ранее.

Сводные данные ATD показывают: в Рижском регионе автобусная сеть в 2026 году планируется в объёме 9,497 млн километров - на 1,77% меньше, чем в 2025 году. В Видземе - 18,851 млн километров, что на 1,65% меньше. В Земгале - 10,574 млн километров, на 0,22% меньше. В Курземе - 13,906 млн километров, на 0,15% меньше. В Латгале - 12,857 млн километров, на 0,08% меньше по сравнению с 2025 годом.

ATD сообщает, что в 2026 году предусмотрены 1015 региональных автобусных маршрутов - это на восемь маршрутов, или на 1%, меньше, чем в 2025 году. Поездами предусмотрены 11 маршрутов - на один больше, чем годом ранее.

В дирекции пояснили, что планируется закрывать нерентабельные рейсы с низким пассажиропотоком или сокращать участки маршрутов, где нет спроса. В прогнозе объёма маршрутной сети на 2026 год, утверждённом Советом общественного транспорта, в список сокращаемых рейсов включили те, по которым ATD договорилась с самоуправлениями и планировочными регионами.

ATD подчёркивает, что сеть пересматривается регулярно: выявляют нерентабельные рейсы с низким спросом и оценивают варианты изменений - корректировать время выполнения, схему движения, сокращать маршрут или закрывать его. Отдельно оценивают, являются ли рейсы единственным вариантом сообщения, обеспечивают ли доставку школьников в учебное заведение и обратно, и какие альтернативы доступны пассажирам.

Одновременно ATD заявляет, что всегда рассматривает альтернативы. В первую очередь оценивают интенсивность рейсов. Если рейсы становятся нерентабельными, предлагают уменьшить их число. Также оценивают возможность использовать другие маршруты и пересадки, сочетать поезд и автобус. Сейчас ATD работает над развитием новой модели, которая в будущем предусматривает всё более широкое построение автобусных маршрутов, подвозящих пассажиров к поездам.

Общая необходимая компенсация убытков для региональной сети общественного транспорта на 2026 год прогнозируется в размере 89,2 млн евро, при этом базовое финансирование госбюджета на 2026 год составляет 78,24 млн евро.

Комментируя, как ATD планирует привлечь недостающие примерно 11 млн евро, в дирекции указали, что прогноз сети подготовлен на основании доклада Министерства сообщения (SM), который правительство 10 февраля этого года приняло к сведению.

В докладе сказано, что в 2026 году услуги регионального общественного транспорта будут обеспечиваться в объёме прошлого года, а решение по дополнительному финансированию примут в четвёртом квартале года. С учётом этого SM планирует просить покрыть дефицит средств в четвёрм квартале за счёт средств на непредвиденные случаи.

Также напоминается, что осенью 2025 года Совет общественного транспорта утвердил прогноз сети региональных маршрутов на 2026 год, но из-за того, что оптимизацию сети на этот год отложили, прогноз пришлось утвердить в новой редакции.

Остановленный план предусматривал, что дотируемая сеть региональных автобусных маршрутов в 2026 году составит 56,145 млн километров - на 11,06 млн километров, или на 16%, меньше, чем прогнозировалось на 2025 год.

ATD также указывает, что является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования предпринимательской деятельности в автотранспортных коммерческих перевозках, а также планирования общественного транспорта.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

