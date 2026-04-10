В письме говорится о необходимости найти в госбюджете дополнительные 150 млн евро, чтобы включить в список компенсируемых препаратов 80 жизненно важных лекарств. По данным авторов, эти препараты ждут около 7000 пациентов. Отмечается, что благотворительные организации ежегодно получают десятки просьб о помощи от людей, которым врачебный консилиум назначил инновационные лекарства, стоимость которых измеряется тысячами евро и часто неподъёмна для семей.

Авторы утверждают, что часть пациентов получает отказ в индивидуальной компенсации от Национальной службы здоровья, которая действует по правилам Кабинета министров. Максимальный размер такой компенсации сейчас составляет 30 000 евро в год, и нередко этой суммы недостаточно.

Отдельно описывается случай Ливы Бреде-Малце. За год её болезнь, по информации авторов, прогрессировала со второй до четвёртой стадии. Консилиум врачей Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня назначил препарат Sacituzumab govitecan. В письме сказано, что он признан в онкологии международно и компенсируется в ряде европейских стран. Стоимость лечения указана как 8000 евро в месяц. При этом Национальная служба здоровья, как утверждается, отказала в индивидуальной компенсации, ссылаясь на правила, принятые в 2006 году. Также отмечается, что Государственное агентство лекарств признало препарат экономически эффективным и он входит в число 80 лекарств, ожидающих включения в список компенсируемых.

«В стране уже сформировалась недопустимая система, в которой спасение человеческих жизней во многом переложено на плечи общества», - говорится в письме.

«Президент, нам не нужна война, чтобы терять своих людей! Они умирают и в мирное время, потому что здравоохранение долгое время не было приоритетом государства», - пишут авторы.

Авторы сообщают, что 11 апреля объединение «Palīdzēsim viens otram» проводит суточный благотворительный марафон, чтобы обеспечить Ливе лекарства хотя бы на один год. По их данным, к моменту подготовки письма было пожертвовано 72 600 евро. В письме также говорится, что волонтёрами на марафон записались 13 онкологических пациенток.

В конце письма президенту предлагают использовать конституционный авторитет и публичное влияние, чтобы добиваться срочных политических решений и найти в бюджете дополнительные 150 млн евро на включение 80 жизненно необходимых препаратов в список компенсируемых.