Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

«Нам не нужна война, чтобы терять своих людей!» На лекарства не хватает 150 миллионов (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 15:05

Новости Латвии 1 комментариев

Благотворительное объединение «Palīdzēsim viens otram» и программа LSM «4.studija» подготовили открытое письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Авторы называют ситуацию в здравоохранении критической и просят помощи 36-летней жительнице Виесите Ливе Бреде-Малце, матери двух маленьких детей: в 2024 году у неё выявили онкологическое заболевание, а государство не компенсирует нужные лекарства.

В письме говорится о необходимости найти в госбюджете дополнительные 150 млн евро, чтобы включить в список компенсируемых препаратов 80 жизненно важных лекарств. По данным авторов, эти препараты ждут около 7000 пациентов. Отмечается, что благотворительные организации ежегодно получают десятки просьб о помощи от людей, которым врачебный консилиум назначил инновационные лекарства, стоимость которых измеряется тысячами евро и часто неподъёмна для семей.

Авторы утверждают, что часть пациентов получает отказ в индивидуальной компенсации от Национальной службы здоровья, которая действует по правилам Кабинета министров. Максимальный размер такой компенсации сейчас составляет 30 000 евро в год, и нередко этой суммы недостаточно.

Отдельно описывается случай Ливы Бреде-Малце. За год её болезнь, по информации авторов, прогрессировала со второй до четвёртой стадии. Консилиум врачей Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня назначил препарат Sacituzumab govitecan. В письме сказано, что он признан в онкологии международно и компенсируется в ряде европейских стран. Стоимость лечения указана как 8000 евро в месяц. При этом Национальная служба здоровья, как утверждается, отказала в индивидуальной компенсации, ссылаясь на правила, принятые в 2006 году. Также отмечается, что Государственное агентство лекарств признало препарат экономически эффективным и он входит в число 80 лекарств, ожидающих включения в список компенсируемых.

«В стране уже сформировалась недопустимая система, в которой спасение человеческих жизней во многом переложено на плечи общества», - говорится в письме.

«Президент, нам не нужна война, чтобы терять своих людей! Они умирают и в мирное время, потому что здравоохранение долгое время не было приоритетом государства», - пишут авторы.

Авторы сообщают, что 11 апреля объединение «Palīdzēsim viens otram» проводит суточный благотворительный марафон, чтобы обеспечить Ливе лекарства хотя бы на один год. По их данным, к моменту подготовки письма было пожертвовано 72 600 евро. В письме также говорится, что волонтёрами на марафон записались 13 онкологических пациенток.

В конце письма президенту предлагают использовать конституционный авторитет и публичное влияние, чтобы добиваться срочных политических решений и найти в бюджете дополнительные 150 млн евро на включение 80 жизненно необходимых препаратов в список компенсируемых.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать