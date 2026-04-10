Создателя биткоина раскрыли? В сети назвали имя и снова всё перевернули

Речь идёт о британском криптографе Адаме Бэке — человеке, чьё имя давно мелькает в криптосреде, но теперь его всё чаще называют тем самым загадочным Сатоши Накамото.

Новый виток обсуждений появился на фоне расследования, которое попыталось связать ранние разработки Бэка с фундаментом технологии биткоина. Его работа над системой Hashcash ещё в 90-х действительно считается одним из предшественников криптовалют.

Но есть нюанс.

Сам Бэк неоднократно отрицал, что имеет отношение к созданию биткоина. Более того — за последние годы «разоблачений» было столько, что криптосообщество уже выработало иммунитет к подобным заявлениям.

Тем не менее интерес не угасает — и причина не только в любопытстве.

Если когда-нибудь личность создателя действительно подтвердится, это может затронуть не только историю технологии, но и рынок. По оценкам, на ранних кошельках, предположительно связанных с Накамото, может храниться до миллиона биткоинов — это десятки миллиардов долларов.

И главный вопрос остаётся открытым:

что произойдёт, если эти средства вдруг придут в движение?

Пока же история снова заходит на круг — имя есть, доказательств нет, а тайна, похоже, только становится дороже.