Это какое-то проклятье! Поляки снизили акциз на бензин — он подешевел. Латвия снизила — он подорожал

В то же время и Польша, и Испания уже получили предупреждение от Европейской комиссии о возможных нарушениях в связи со снижением НДС на топливо. Председатель правления ассоциации "Latvijas dārznieks" Янис Берзиньш напоминает, что и во время "Covid-19" поляки снижали НДС на ресурсы, что позволило им производить более дешевую продукцию. По его мнению, Латвии следовало бы взять пример с Польши.

"Нужно делать так же, как делают поляки - по крайней мере в посевной период. Это все вернется с отдачей - будет посеяно и сделано больше. Но важно не только дизельное топливо - минеральные удобрения также дорожают", - говорит фермер. В прошлом году из Польши в Латвию было импортировано овощей на 26 млн евро, и это один из самых высоких показателей за последние годы. Возможно, в этом году объемы вырастут именно из-за более дешевых ресурсов. В "Крестьянском Сейме" прогнозируют, что из-за дорогих ресурсов фермеры могут в этом году не засеять около трети посевных площадей.

В то же время в Латвии после снижения акцизного налога на дизельное топливо его цена... выросла на 5 центов. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для сдерживания повышения цен. В четверг обновленные данные опубликовала и Европейская комиссия, и они показали, что 6 апреля во всех странах Балтии бензин 95-й марки был дешевле, чем в среднем по ЕС. В Латвии он самый дорогой в регионе - около 1,84 евро за литр. В Эстонии бензин примерно на 6 центов дешевле, а в Литве его цена еще ниже. В то же время среднюю цену дизельного топлива в ЕС, которая составляет около 2,12 евро за литр, превышает Литва, а в Латвии и Эстонии его цена ниже этого уровня.

