Это какое-то проклятье! Поляки снизили акциз на бензин — он подешевел. Латвия снизила — он подорожал

10 апреля, 2026 15:51

Снижение акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) на дизельное топливо и бензин в Польше дает возможность предпринимателям этой страны повышать свою конкурентоспособность по сравнению с соседними государствами. Это спасение и для польских фермеров, которым весенние полевые работы обойдутся дешевле, чем, например, фермерам в Латвии.

В то же время и Польша, и Испания уже получили предупреждение от Европейской комиссии о возможных нарушениях в связи со снижением НДС на топливо. Председатель правления ассоциации "Latvijas dārznieks" Янис Берзиньш напоминает, что и во время "Covid-19" поляки снижали НДС на ресурсы, что позволило им производить более дешевую продукцию. По его мнению, Латвии следовало бы взять пример с Польши.

"Нужно делать так же, как делают поляки - по крайней мере в посевной период. Это все вернется с отдачей - будет посеяно и сделано больше. Но важно не только дизельное топливо - минеральные удобрения также дорожают", - говорит фермер. В прошлом году из Польши в Латвию было импортировано овощей на 26 млн евро, и это один из самых высоких показателей за последние годы. Возможно, в этом году объемы вырастут именно из-за более дешевых ресурсов. В "Крестьянском Сейме" прогнозируют, что из-за дорогих ресурсов фермеры могут в этом году не засеять около трети посевных площадей.

В то же время в Латвии после снижения акцизного налога на дизельное топливо его цена... выросла на 5 центов. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для сдерживания повышения цен. В четверг обновленные данные опубликовала и Европейская комиссия, и они показали, что 6 апреля во всех странах Балтии бензин 95-й марки был дешевле, чем в среднем по ЕС. В Латвии он самый дорогой в регионе - около 1,84 евро за литр. В Эстонии бензин примерно на 6 центов дешевле, а в Литве его цена еще ниже. В то же время среднюю цену дизельного топлива в ЕС, которая составляет около 2,12 евро за литр, превышает Литва, а в Латвии и Эстонии его цена ниже этого уровня.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

