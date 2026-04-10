Путин объявил о пасхальном перимирии, которое Киев предлагал уже несколько недель

Президент России Владимир Путин объявил в четверг о прекращении огня на время православной Пасхи, отклонив аналогичные предложения Украины о перемирии. “В связи с приближающимся праздником православной Пасхи объявляется перемирие с 16 часов 11 апреля до конца дня 12 апреля, — говорится в заявлении Кремля. - Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации”.

В течение последних нескольких недель президент Украины Владимир Зеленский призывал к прекращению огня на предстоящие православные пасхальные выходные. Украинский лидер предложил России пасхальное перемирие, а также пытался убедить Москву через страны‑посредники согласиться на прекращение огня.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что попросил Соединённые Штаты передать Москве предложение о перемирии на праздничные выходные в качестве первого шага. Все эти призывы оставались без ответа до вечера четверга, когда Кремль объявил о своём “одностороннем” праздничном перемирии.

Зеленский отреагировал на заявление Кремля, заявив: “Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предложили прекратить огонь на пасхальные праздники в этом году и будем действовать соответственно”.

“Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, а у России есть шанс не возвращаться к ударам после Пасхи”.

Может ли быть продлено прекращение огня?

Дипломатический процесс, направленный на прекращение войны России против Украины, застопорился с начала иранской войны, что, по словам Киева, лишь “укрепляет уверенность России”.

По сообщениям СМИ, в четверг посланник Кремля Кирилл Дмитриев отправился в США для встречи с представителями администрации Трампа.

Сообщается, что переговоры будут посвящены потенциальным договорённостям о прекращении войны России против Украины, а также более широкому российско‑американскому экономическому сотрудничеству.

Время его визита не случайно: в субботу истекает срок, в течение которого Вашингтон должен продлить санкции в отношении российской нефти.

Когда США ввели санкции в октябре 2025 года, Москва согласилась вернуться к мирным переговорам.

В начале марта США ослабили ограничения и разрешили продажу ранее попавшей под санкции российской нефти, которая уже находилась на воде до 11 апреля.

Вашингтон надеялся минимизировать экономические последствия войны с Ираном, но цены на нефть продолжали расти, что позволило России, по оценкам, получить миллиарды дополнительной прибыли.

Зеленский призвал вновь ввести санкции против российской нефти после прекращения огня в Иране.

“Если санкции на российскую нефть были отменены из‑за войны на Ближнем Востоке, то будут ли вновь введены санкции США после прекращения огня? Я думаю, что ответ на этот вопрос раскроет причину, по которой санкции вообще были сняты”, — сказал президент Украины.

“На мой взгляд, Россия снова разыграла американцев — разыграла президента Соединённых Штатов”.

“Россияне солгали о том, что их поставки нефти играют роль в поддержании стабильности нефтяных рынков. Если США вновь введут санкции, это будет справедливо. Но если нет…”, — заявил он.

Зеленский призвал усилить давление на Россию, чтобы она возобновила мирные переговоры и наконец согласилась на трёхстороннюю встречу лидеров, на которой Киев настаивает уже несколько месяцев.

“Если Россия выберет путь деэскалации, тогда, я думаю, трёхсторонняя встреча состоится”.

Президент Украины заявил, что апрель, май и июнь — “ключевые месяцы”, поскольку, по его мнению, “американцы не дадут никому больше времени на этот диалог”.

“С началом лета Соединённые Штаты будут ещё больше сосредоточены на своих внутренних процессах — на выборах. И я думаю, что у них есть своего рода внутриполитический дедлайн — около августа”.

Он признал, что период до этого будет “довольно сложным в политическом и дипломатическом плане”.

“Возможно, будет оказано давление на Украину”, — сказал Зеленский, добавив, что Киев надеется на давление и на Россию.