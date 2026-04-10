Сестра зарезала кинорежиссера ради Ролекса с бриллиантами

Тихий жилой блок в Морнингтон-Плейс превратился в место бойни. Тело мисс Эбботт было обнаружено лишь спустя три дня, когда встревоженный сосед, не слыша привычного лая корги по кличке Принц, выломал дверь строительным ломом.

Картина, представшая перед экстренными службами, была поистине жуткой:

Жертва лежала на полу гостиной с открытой раной на шее.

Рот женщины был плотно заклеен армированным скотчем, чтобы заглушить крики о помощи.

Тело уже начало разлагаться, когда его нашли в полуобнаженном виде.

В то время как хозяйка истекала кровью, ее преданный пес Принц был заперт в ванной комнате без еды и воды. Пожарные, освободившие животное, сообщили, что пес был в «отчаянном состоянии».

«Прокурор Билл Бойс К.С. нарисовал перед присяжными портрет хладнокровного убийцы. Нэнси Пекстон, которая на тот момент была фактически бездомной. Она приехала к сестре в синем рабочем комбинезоне и черной ковбойской шляпе.

Следствие утверждает, что после совершения расправы Пекстон была «покрыта кровью сестры с головы до ног». Пытаясь избежать правосудия, она якобы симулировала передозировку, чтобы попасть в больницу, и умоляла свою дочь постирать или выбросить окровавленные вещи.

Главной уликой в деле стали золотые часы Rolex, инкрустированные бриллиантами. Дженнифер Эбботт дорожила ими как семейной реликвией и никогда не снимала с запястья. Однако на теле убитой часов не оказалось.

Позже полиция обнаружила их в сумке Нэнси Пекстон. Когда детектив предъявил ей находку, обвиняемая невозмутимо ответила:

«О да, это часы моей сестры. Она попросила меня присмотреть за ними».

Несмотря на заявления Пекстон о том, что у нее «случился провал в памяти» на те самые 90 минут, что она провела в квартире, обвинение настаивает: это было преднамеренное и жестокое убийство. Пока сын погибшей, Брэд Карлсон, безуспешно пытался дозвониться матери из-за границы, его тетя, по версии следствия, уже распоряжалась украденными ценностями.

Нэнси Пекстон отрицает вину. Судебное разбирательство, обнажающее самые темные стороны родственных связей, продолжается.