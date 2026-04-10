Сестра зарезала кинорежиссера ради Ролекса с бриллиантами

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 11:12

Всюду жизнь

Суд Олд-Бейли заслушал леденящие душу подробности гибели 69-летней Дженнифер Эбботт. Обвинение утверждает, что ее собственная сестра, Нэнси Пекстон, нанесла ей 10 ножевых ранений, оставив умирать в луже крови ради статусных золотых часов, с которыми жертва «никогда не расставалась».

 Тихий жилой блок в Морнингтон-Плейс превратился в место бойни. Тело мисс Эбботт было обнаружено лишь спустя три дня, когда встревоженный сосед, не слыша привычного лая корги по кличке Принц, выломал дверь строительным ломом.

Картина, представшая перед экстренными службами, была поистине жуткой:

Жертва лежала на полу гостиной с открытой раной на шее.
Рот женщины был плотно заклеен армированным скотчем, чтобы заглушить крики о помощи.
Тело уже начало разлагаться, когда его нашли в полуобнаженном виде.
В то время как хозяйка истекала кровью, ее преданный пес Принц был заперт в ванной комнате без еды и воды. Пожарные, освободившие животное, сообщили, что пес был в «отчаянном состоянии».

«Прокурор Билл Бойс К.С. нарисовал перед присяжными портрет хладнокровного убийцы. Нэнси Пекстон, которая на тот момент была фактически бездомной. Она приехала к сестре в синем рабочем комбинезоне и черной ковбойской шляпе.

Следствие утверждает, что после совершения расправы Пекстон была «покрыта кровью сестры с головы до ног». Пытаясь избежать правосудия, она якобы симулировала передозировку, чтобы попасть в больницу, и умоляла свою дочь постирать или выбросить окровавленные вещи.

Главной уликой в деле стали золотые часы Rolex, инкрустированные бриллиантами. Дженнифер Эбботт дорожила ими как семейной реликвией и никогда не снимала с запястья. Однако на теле убитой часов не оказалось.

Позже полиция обнаружила их в сумке Нэнси Пекстон. Когда детектив предъявил ей находку, обвиняемая невозмутимо ответила:

«О да, это часы моей сестры. Она попросила меня присмотреть за ними».

Несмотря на заявления Пекстон о том, что у нее «случился провал в памяти» на те самые 90 минут, что она провела в квартире, обвинение настаивает: это было преднамеренное и жестокое убийство. Пока сын погибшей, Брэд Карлсон, безуспешно пытался дозвониться матери из-за границы, его тетя, по версии следствия, уже распоряжалась украденными ценностями.

Нэнси Пекстон отрицает вину. Судебное разбирательство, обнажающее самые темные стороны родственных связей, продолжается.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

