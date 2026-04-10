В Резекне новый мэр. Тутин получил допуск к гостайне на 2 года

10 апреля, 2026 10:25

Новости Латвии

В пятницу Резекненская дума избрала мэром исполнявшего обязанности главы города, вице-председателя думы Яниса Тутина («Kopā Latvijai»/LPV). На заседании он сообщил, что допуск к работе с государственной тайной ему предоставлен на сокращённый срок - на два года.

Отстранённый от должности мэра Александrs Бартasheвичs («Kopā Latvijai»/LPV) заявил, что фракция согласовала кандидатуру Тутiна. В начале заседания Бартasheвичs критиковал министра умной администрации и регионального развития Раймонда Чударса (JV) и министерство, утверждая, что ситуацию вокруг Резекне там комментируют через СМИ.

Оппозиция выдвигала на пост мэра Инару Гроцу (LZP/LRA/JKP). Представители коалиции задавали ей вопросы, в том числе просили назвать, какую поддержку она получила от жителей Резекне на муниципальных выборах 2025 года. По итогам голосования коалиция избрала мэром Тутiна. Этот день был последним, когда Резекненская дума должна была выбрать руководителя.

Тутин также заявил, что сохранит должности советников и не планирует существенных изменений в этой сфере.

Ранее, в марте, вопрос о выборе нового мэра включали в повестку, но затем сняли. В начале того заседания Тутин просил убрать пункт, чтобы не возникло «юридических казусов». Руководитель Центральной администрации самоуправления Маргарита Воицiша поясняла, что самоуправление консультировалось с Министерством умной администрации и регионального развития (VARAM), и там указывали, что нового мэра выбирать не нужно, поскольку Бартasheвичs отстранён, но не уволен, а также обжаловал отстранение в суде. Воицiша и Тутин говорили, что в таком случае избрание нового мэра означало бы, что у думы будет два председателя. При этом VARAM сообщало, что требование избрать мэра до 10 апреля остаётся в силе.

Министр Чударс ранее отстранил Бартasheвича от должности, поскольку ему не выдали специальное разрешение для доступа к государственной тайне. В распоряжении министра указано, что отстранение не является наказанием или окончательным решением о потере должности. Если отказ в допуске после обжалования будет признан несоответствующим, Бартasheвичs, получив допуск, сможет вернуться к исполнению обязанностей. Если допуск не будет выдан, он должен будет покинуть пост, поскольку перестанет соответствовать требованиям закона.

Бартasheвичs в пояснении заявил, что как председатель думы не нарушал внешние нормативные акты. Он также сообщил, что решение СГБ об отказе в допуске оспорит у генерального прокурора, а при необходимости обжалует решение генпрокурора в Административном окружном суде. Он также указал, что, принимая решение об отстранении, министр должен доказать соразмерность такого шага. По его версии, нормы «Pašvaldību likuma» и других законов не предусматривают, что председатель думы не может исполнять обязанности, если у него нет специального допуска к государственной тайне.

«Допуск к работе с государственной тайной мне выдан на сокращённый срок - на два года», - сказал Янис Тутин.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

