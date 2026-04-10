В Резекне новый мэр. Тутин получил допуск к гостайне на 2 года

Отстранённый от должности мэра Александrs Бартasheвичs («Kopā Latvijai»/LPV) заявил, что фракция согласовала кандидатуру Тутiна. В начале заседания Бартasheвичs критиковал министра умной администрации и регионального развития Раймонда Чударса (JV) и министерство, утверждая, что ситуацию вокруг Резекне там комментируют через СМИ.

Оппозиция выдвигала на пост мэра Инару Гроцу (LZP/LRA/JKP). Представители коалиции задавали ей вопросы, в том числе просили назвать, какую поддержку она получила от жителей Резекне на муниципальных выборах 2025 года. По итогам голосования коалиция избрала мэром Тутiна. Этот день был последним, когда Резекненская дума должна была выбрать руководителя.

Тутин также заявил, что сохранит должности советников и не планирует существенных изменений в этой сфере.

Ранее, в марте, вопрос о выборе нового мэра включали в повестку, но затем сняли. В начале того заседания Тутин просил убрать пункт, чтобы не возникло «юридических казусов». Руководитель Центральной администрации самоуправления Маргарита Воицiша поясняла, что самоуправление консультировалось с Министерством умной администрации и регионального развития (VARAM), и там указывали, что нового мэра выбирать не нужно, поскольку Бартasheвичs отстранён, но не уволен, а также обжаловал отстранение в суде. Воицiша и Тутин говорили, что в таком случае избрание нового мэра означало бы, что у думы будет два председателя. При этом VARAM сообщало, что требование избрать мэра до 10 апреля остаётся в силе.

Министр Чударс ранее отстранил Бартasheвича от должности, поскольку ему не выдали специальное разрешение для доступа к государственной тайне. В распоряжении министра указано, что отстранение не является наказанием или окончательным решением о потере должности. Если отказ в допуске после обжалования будет признан несоответствующим, Бартasheвичs, получив допуск, сможет вернуться к исполнению обязанностей. Если допуск не будет выдан, он должен будет покинуть пост, поскольку перестанет соответствовать требованиям закона.

Бартasheвичs в пояснении заявил, что как председатель думы не нарушал внешние нормативные акты. Он также сообщил, что решение СГБ об отказе в допуске оспорит у генерального прокурора, а при необходимости обжалует решение генпрокурора в Административном окружном суде. Он также указал, что, принимая решение об отстранении, министр должен доказать соразмерность такого шага. По его версии, нормы «Pašvaldību likuma» и других законов не предусматривают, что председатель думы не может исполнять обязанности, если у него нет специального допуска к государственной тайне.

«Допуск к работе с государственной тайной мне выдан на сокращённый срок - на два года», - сказал Янис Тутин.