Поймал медвежонка в лесу и посадил в клетку. Теперь сам может сесть на 5 лет

Согласно материалам дела, весной 2025 года обвиняемый, понимая, что животное имеет статус особо охраняемого, умышленно поймал и изъял из природы бурого медвежонка возрастом примерно 2-2,5 месяца, чтобы доставить его в свой частный зоопарк в Аугшдаугавском крае. 17 апреля прошлого года сотрудники Государственной полиции изъяли животное.

Прокуратура указывает, что бурый медведь (Ursus arctos) включён в список особо охраняемых видов и является приоритетным видом Европейского союза, встречающимся в Латвии. Он не включён в список охотничьих животных.

Согласно Закону о защите животных, изъятие такого детёныша из дикой природы трактуется как изъятие особи из популяции бурого медведя. В связи с этим такую деятельность приравнивают к уничтожению особи вида, поскольку медвежонок больше не сможет вернуться в дикую природу и выполнять функции в популяции, включая размножение.

По версии обвинения, действия обвиняемого нанесли существенный ущерб популяции бурого медведя в Латвии как приоритетно охраняемого вида ЕС. Ущерб Латвийской Республике оценён в 29 600 евро и квалифицирован как существенный.

За такое преступление максимальное наказание по Уголовному закону - лишение свободы на срок до пяти лет. Также возможны краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Прокуратура подчёркивает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.