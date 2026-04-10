Поймал медвежонка в лесу и посадил в клетку. Теперь сам может сесть на 5 лет

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 14:21

Прокурор прокуратуры Приграничья направила в Латгальский районный суд уголовное дело, в котором человека обвиняют в поимке и содержании особо охраняемого животного, что, по версии обвинения, нанесло существенный ущерб. По информации прокуратуры, владелец частного зоопарка держал в неволе бурого медвежонка, которого поймал в дикой природе.

Согласно материалам дела, весной 2025 года обвиняемый, понимая, что животное имеет статус особо охраняемого, умышленно поймал и изъял из природы бурого медвежонка возрастом примерно 2-2,5 месяца, чтобы доставить его в свой частный зоопарк в Аугшдаугавском крае. 17 апреля прошлого года сотрудники Государственной полиции изъяли животное.

Прокуратура указывает, что бурый медведь (Ursus arctos) включён в список особо охраняемых видов и является приоритетным видом Европейского союза, встречающимся в Латвии. Он не включён в список охотничьих животных.

Согласно Закону о защите животных, изъятие такого детёныша из дикой природы трактуется как изъятие особи из популяции бурого медведя. В связи с этим такую деятельность приравнивают к уничтожению особи вида, поскольку медвежонок больше не сможет вернуться в дикую природу и выполнять функции в популяции, включая размножение.

По версии обвинения, действия обвиняемого нанесли существенный ущерб популяции бурого медведя в Латвии как приоритетно охраняемого вида ЕС. Ущерб Латвийской Республике оценён в 29 600 евро и квалифицирован как существенный.

За такое преступление максимальное наказание по Уголовному закону - лишение свободы на срок до пяти лет. Также возможны краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Прокуратура подчёркивает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

