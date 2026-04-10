Водители жалуются: хотдоги Circle K уже «не те», да цены на горючее — тоже

Автор публикации отмечает, что перекусы и выпечка - один из крупных источников дохода заправок, поэтому нередко именно там гамбургеры и хотдоги считаются особенно удачными. Но, как следует из обсуждения, у части людей появилось ощущение, что «даже это испортилось».

«Почему хотдоги Circle K больше не такие хорошие, как раньше? Что за полгода изменилось? Булочка? Сосиска? Соусы? Или просто ощущение уже не то самое… (мне кажется, проблема в булочке). Раньше это был “надёжный вариант” - знаешь, что будет вкусно. Сейчас как-то… ни о чем. Или мне просто не повезло? У других тоже так, или только у меня?» - написала водительница в Threads.

Продолжая дискуссию, люди всё активнее делятся своим опытом и рассказывают, как изменилась качество и вкус фастфуда.

Одна пользовательница пишет коротко и жёстко: «Хлеб стал супер невкусным!» Этот комментарий поддержали и другие. Многие соглашаются, что именно булочка, которая раньше была одним из «оснований» хотдога, больше не соответствует прежнему вкусу.

Другие отмечают, что проблема не только в хотдогах. «Мы с мужем любили BBQ-бургер, но теперь его делают только в виде врапа. Тоже уже не то…» - пишет ещё одна пользовательница, подчёркивая, что изменился не только продукт, но и предложение в целом.

В комментариях появляется общее ощущение: раньше заправка была местом, где можно было быстро и относительно качественно поесть, но теперь этот «маленький комфорт» постепенно исчезает. Люди говорят, что на фоне роста цен они ожидают как минимум прежнего качества, но на деле часто сталкиваются с обратным. В результате раздражение растёт - не только из-за того, сколько стоит топливо, но и из-за того, что человек получает за свои деньги. И именно это чувство - «становится дороже, но не лучше» - больше всего и злит.

Как уже сообщалось, в Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в марте этого года по сравнению с февралем вырос на 21%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (CSP).

В статистическом управлении уточняют, что наибольшее влияние на рост цен в этот период оказал рост цен на дизельное топливо на 25,4%. Цены на бензин выросли на 11,3%, а автогаз подорожал на 7,5%.

В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 18,5%. За год дизель подорожал на 24,1%, цены на бензин выросли на 7,5%, а автогаз - на 4,3%.

При этом в тексте также указано, что по сравнению с мартом 2025 года цены на топливо в марте 2026 года в Латвии были на 19,3% выше. Дизель за этот период подорожал на 24,6%, бензин - на 8,3%, автогаз - на 6,8%.

По данным CSP, средняя розничная цена дизельного топлива в марте 2026 года составила 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро, в январе - 1,449 евро.

Средняя розничная цена бензина 95-й марки в марте этого года составила 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро, в январе - 1,456 евро.

Средняя цена автогаза в марте этого года достигла рекордного уровня - 0,959 евро за литр. В феврале она составляла 0,892 евро, в январе - 0,891 евро.

По данным CSP, самая высокая средняя розничная цена дизельного топлива до сих пор фиксировалась в июне 2022 года - 2,008 евро за литр. Далее следуют июль 2022 года - 1,95 евро за литр и ноябрь 2022 года - 1,927 евро за литр.

Самая высокая средняя цена бензина 95-й марки до сих пор была в июне 2022 года - 2,078 евро за литр. Далее следуют июль 2022 года - 1,955 евро и май 2022 года - 1,891 евро.





