Водители жалуются: хотдоги Circle K уже «не те», да цены на горючее — тоже

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсетях обсуждают ещё одну проблему для водителей: по словам одной автолюбительницы, хотдоги в Circle K стали не такими вкусными, как раньше. Её пост в Threads запустил более широкую дискуссию на эту тему. 

Автор публикации отмечает, что перекусы и выпечка - один из крупных источников дохода заправок, поэтому нередко именно там гамбургеры и хотдоги считаются особенно удачными. Но, как следует из обсуждения, у части людей появилось ощущение, что «даже это испортилось».

«Почему хотдоги Circle K больше не такие хорошие, как раньше? Что за полгода изменилось? Булочка? Сосиска? Соусы? Или просто ощущение уже не то самое… (мне кажется, проблема в булочке). Раньше это был  “надёжный вариант” - знаешь, что будет вкусно. Сейчас как-то… ни о чем. Или мне просто не повезло? У других тоже так, или только у меня?» - написала водительница в Threads.

Продолжая дискуссию, люди всё активнее делятся своим опытом и рассказывают, как изменилась качество и вкус фастфуда.

Одна пользовательница пишет коротко и жёстко: «Хлеб стал супер невкусным!» Этот комментарий поддержали и другие. Многие соглашаются, что именно булочка, которая раньше была одним из «оснований» хотдога, больше не соответствует прежнему вкусу.

Другие отмечают, что проблема не только в хотдогах. «Мы с мужем любили BBQ-бургер, но теперь его делают только в виде врапа. Тоже уже не то…» - пишет ещё одна пользовательница, подчёркивая, что изменился не только продукт, но и предложение в целом.

В комментариях появляется общее ощущение: раньше заправка была местом, где можно было быстро и относительно качественно поесть, но теперь этот «маленький комфорт» постепенно исчезает. Люди говорят, что на фоне роста цен они ожидают как минимум прежнего качества, но на деле часто сталкиваются с обратным. В результате раздражение растёт - не только из-за того, сколько стоит топливо, но и из-за того, что человек получает за свои деньги. И именно это чувство - «становится дороже, но не лучше» - больше всего и злит.

Как уже сообщалось, в Латвии средний уровень потребительских цен на топливо в марте этого года по сравнению с февралем вырос на 21%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (CSP).

В статистическом управлении уточняют, что наибольшее влияние на рост цен в этот период оказал рост цен на дизельное топливо на 25,4%. Цены на бензин выросли на 11,3%, а автогаз подорожал на 7,5%.

В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 18,5%. За год дизель подорожал на 24,1%, цены на бензин выросли на 7,5%, а автогаз - на 4,3%.

При этом в тексте также указано, что по сравнению с мартом 2025 года цены на топливо в марте 2026 года в Латвии были на 19,3% выше. Дизель за этот период подорожал на 24,6%, бензин - на 8,3%, автогаз - на 6,8%.

По данным CSP, средняя розничная цена дизельного топлива в марте 2026 года составила 1,886 евро за литр, в феврале - 1,504 евро, в январе - 1,449 евро.

Средняя розничная цена бензина 95-й марки в марте этого года составила 1,667 евро за литр, в феврале - 1,497 евро, в январе - 1,456 евро.

Средняя цена автогаза в марте этого года достигла рекордного уровня - 0,959 евро за литр. В феврале она составляла 0,892 евро, в январе - 0,891 евро.

По данным CSP, самая высокая средняя розничная цена дизельного топлива до сих пор фиксировалась в июне 2022 года - 2,008 евро за литр. Далее следуют июль 2022 года - 1,95 евро за литр и ноябрь 2022 года - 1,927 евро за литр.

Самая высокая средняя цена бензина 95-й марки до сих пор была в июне 2022 года - 2,078 евро за литр. Далее следуют июль 2022 года - 1,955 евро и май 2022 года - 1,891 евро.
 
 
 

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Важно 0 комментариев

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

