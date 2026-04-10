Опять скандал с конкурсом. Цифровой кошелёк ЕС для Латвии под вопросом

VDAA поручено устранить нарушения, выявленные комиссией по рассмотрению заявлений, и повторно оценить поданные на конкурс заявки.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года VDAA объявило конкурс на разработку EDIM. Закупка проводилась по диалоговой процедуре, которая предусматривает диалог с кандидатами, чтобы определить требования к проекту, обеспечить эффективное решение и сбалансировать распределение рисков.

В рамках диалога предусмотрены отбор кандидатов, переговоры о предмете закупки, требованиях и условиях договора, приглашение подать окончательные предложения и оценка предложений. VDAA указывает, что такая процедура позволяет использовать знания кандидатов при формулировании требований.

Цель проекта - создать универсальный и безопасный механизм доступа к цифровым услугам в государственном и частном секторе. Предполагается, что EDIM станет единым решением цифровой идентичности и обеспечит жителям всего Европейского союза место для хранения и управления личными документами - паспортом, водительским удостоверением, дипломами, доверенностями и другими подтверждениями. Также решение должно обеспечить безопасную аутентификацию и электронную подпись на мобильном устройстве, а также функциональность цифровых расчётов в государственных е-услугах. EDIM планируют использовать и как единую платформу для связи с госучреждениями, интегрируя её с системой e-adrese.

Реализацию проекта планируют до 2029 года. Первую версию цифрового кошелька с базовой функциональностью необходимо разработать до декабря 2026 года. VDAA отмечает, что пользователь сам будет контролировать, с кем и в каких ситуациях делиться своими данными, обеспечивая безопасность и приватность.

По конкурсу подали три жалобы - от SIA "X Infotech", итальянской компании "Namirial", а также объединения компаний SIA "Baltic Software Factory", SIA "Lightsoft solutions" и SIA "Expert Quality".

Жалоба SIA "X Infotech" касалась исключения участника из дальнейшего участия из-за того, что в установленный срок не были представлены отдельные справки компетентных зарубежных учреждений о конечном бенефициаре. Жалобу признали обоснованной.

"Namirial" указала на несоответствие в положении об отборе кандидатов в части требований к специалисту по защите данных. Эту жалобу также признали обоснованной.

Жалоба объединения компаний была связана с исключением из конкурса из-за конечного бенефициара и возможных неисполненных налоговых обязательств. Эту жалобу признали необоснованной.