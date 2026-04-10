Опять скандал с конкурсом. Цифровой кошелёк ЕС для Латвии под вопросом

10 апреля, 2026

Бюро по надзору за закупками (IUB) запретило Государственному агентству цифрового развития (VDAA) заключать договор по закупке с победителями конкурса «Разработка, внедрение, развитие и сопровождение Европейского цифрового кошелька идентичности (EDIM)», следует из информации на сайте IUB.

VDAA поручено устранить нарушения, выявленные комиссией по рассмотрению заявлений, и повторно оценить поданные на конкурс заявки.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года VDAA объявило конкурс на разработку EDIM. Закупка проводилась по диалоговой процедуре, которая предусматривает диалог с кандидатами, чтобы определить требования к проекту, обеспечить эффективное решение и сбалансировать распределение рисков.

В рамках диалога предусмотрены отбор кандидатов, переговоры о предмете закупки, требованиях и условиях договора, приглашение подать окончательные предложения и оценка предложений. VDAA указывает, что такая процедура позволяет использовать знания кандидатов при формулировании требований.

Цель проекта - создать универсальный и безопасный механизм доступа к цифровым услугам в государственном и частном секторе. Предполагается, что EDIM станет единым решением цифровой идентичности и обеспечит жителям всего Европейского союза место для хранения и управления личными документами - паспортом, водительским удостоверением, дипломами, доверенностями и другими подтверждениями. Также решение должно обеспечить безопасную аутентификацию и электронную подпись на мобильном устройстве, а также функциональность цифровых расчётов в государственных е-услугах. EDIM планируют использовать и как единую платформу для связи с госучреждениями, интегрируя её с системой e-adrese.

Реализацию проекта планируют до 2029 года. Первую версию цифрового кошелька с базовой функциональностью необходимо разработать до декабря 2026 года. VDAA отмечает, что пользователь сам будет контролировать, с кем и в каких ситуациях делиться своими данными, обеспечивая безопасность и приватность.

По конкурсу подали три жалобы - от SIA "X Infotech", итальянской компании "Namirial", а также объединения компаний SIA "Baltic Software Factory", SIA "Lightsoft solutions" и SIA "Expert Quality".

Жалоба SIA "X Infotech" касалась исключения участника из дальнейшего участия из-за того, что в установленный срок не были представлены отдельные справки компетентных зарубежных учреждений о конечном бенефициаре. Жалобу признали обоснованной.

"Namirial" указала на несоответствие в положении об отборе кандидатов в части требований к специалисту по защите данных. Эту жалобу также признали обоснованной.

Жалоба объединения компаний была связана с исключением из конкурса из-за конечного бенефициара и возможных неисполненных налоговых обязательств. Эту жалобу признали необоснованной.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

