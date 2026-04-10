Бен Латковскис: «Бюрократия сама себя не урежет — нужна гильотина»

Когда в прошлом году во время обсуждения бюджета встал вопрос о сокращении бюрократии и экономии денег на административных расходах, одним из предложений было такое: определить для каждого министерства определённую долю (10%-15%) «лишних» расходов, которые этим министерствам, словами Валдиса Домбровскиса, следовало бы самим найти и консолидировать. Об этом пишет Бен Латковскис в NRA.

Это предложение сразу же отвергли как неприемлемое. Неконструктивное. У каждого министерства, мол, ситуация разная. «На местах» всё лучше видно. Поэтому надо начинать с сокращения «лишних» функций. То есть каждое министерство само лучше знает, что нужно сокращать, и оно это и сделает. В итоге «для галочки» какие-то «сантимы» всё-таки «сэкономили», и это подали почти как те самые расхваленные «25% сокращения бюрократии».

Иными словами, со стороны руководительницы правительства не было жёсткого требования - найдите и сократите расходы на столько-то сотен миллионов евро, хоть тресни. Установка была куда более скромной: постарайтесь у себя в министерствах хоть что-то найти. Сколько получится, столько получится.

Каков результат такой неупорности? Достаточно новостей только первого дня этой недели. «Утверждают делегацию Латвии для участия в весенних заседаниях полномочных представителей МВФ и Группы Всемирного банка, которые пройдут с 13 по 18 апреля в Вашингтоне». В делегации будет 11 человек. Фактически всё руководство Министерства финансов и Банка Латвии уезжает на неделю в Вашингтон на пустую болтовню.

О том, насколько эта «разговорность» бывает «важной», лучше всего мог бы рассказать бывший президент Банка Латвии и бывший премьер-министр Латвии Эйнар Репше. Он когда-то во время таких заседаний МВФ не постеснялся слетать на авиационный завод в Техасе и там договориться о нужных запчастях для своего личного малолитражного самолёта, шокировав остальную латвийскую делегацию.

Конечно, можно согласиться, что эти ежегодные поездки на такие и подобные заседания - как неизбежные ритуалы, в которых «по долгу службы» надо участвовать. Наверное, «некрасиво» было бы, если бы отведённые Латвии кресла стояли полупустыми. Речь не об этом. Такие поездки, разные конференции, семинары с весьма сомнительной полезностью происходят везде и всегда. Толстым слоем. В высшей чиновничьей среде как минимум пара командировок в год с хорошими гостиницами и приличными суточными считается почти премией размером с зарплату раз в квартал.

Не только наши ездят на такие конференции. Иногда ездят и к нам - на те, которые проводим мы. Новость вторника: «Чтобы найти ответы на вызовы будущей безопасности, единства и глобального влияния Европейского союза в стремительно меняющемся мировом порядке, в пятницу, 10. апреля, в Сейме состоится международная конференция высокого уровня “ES sarunas 2026: Sargājot nākotni”». Очередное мероприятие для пустой болтовни.

Вот другой пример. Член правления «Ригас силтумс» едет на конференцию в Испанию, где вместо трёх дней проводит семь, потому что, мол, не было авиабилетов обратно. Любому, кто хоть сколько-то регулярно летал, такие сказки звучат так же правдоподобно, как оправдание школьника за несделанное домашнее задание: собака разорвала тетрадь или, в современной версии, кот помочился на компьютер.

Такое продление командировки за счёт предприятия наглядно показывает, какова настоящая причина и смысл этой поездки. Однако, как я уже говорил, ужасаться расточительности и «туризму» за чужие деньги - не цель этой статьи. Более того, я абсолютно уверен, что эти командировки и эти конференции - неотъемлемая часть бюрократического механизма и не выкорчёвываются никаким «дус-том».

Тогда возникает вопрос: какова цель? Показать, что апелляция к высшей бюрократии - будьте добросовестны и сами сокращайте расходы - столь же безнадёжное занятие, как призывы к алкоголику не пить. Если действительно есть желание сократить расходы государственного управления, то есть только один метод, и он проверен практикой. Никаких «мы сами что-то найдём». Только и исключительно так: вам бюджетное финансирование урезают на столько-то процентов. Всё. Дальше можете искать «ненужные функции», «внутренние ресурсы» и прочие источники, но главное, чтобы в общей бюджетной строке +/- к предыдущему году стояла запись - минус 15%.

Понятно, что при таком урезании раздастся чрезвычайно громкий визг. Поэтому нужна полная уверенность, что резать надо. Если такой уверенности нет - лучше вообще не начинать. Но тогда нехорошо и обманывать общество, и годами говорить о «сокращении бюрократии», о необходимости экономить, о сложной геополитической ситуации, о приоритете безопасности и прочих благозвучных вещах, которыми заговаривают уши избирателям.

Тогда надо сказать: перестаньте распевать песню «всё плохо», потому что на самом деле «всё хорошо», и так мы и продолжим дальше после выборов. Ничего урезать не надо, надо продолжать тратить и тем самым «согревать экономику». Это было бы честно - и по отношению к избирателям, и по отношению к самим себе. Увы, такого честного подхода мы вряд ли дождёмся от наших политиков.

Может возникнуть вопрос: если министерствам дадут задание сократить расходы на определённый процент, сократятся ли эти бесполезные траты? Ответ, скорее всего, не обрадует. Скорее всего, будет как в том анекдоте про выпивоху: не я буду меньше пить, а вы будете меньше есть.

Это означает, что командировки на разные «пустоболтательные» конференции продолжатся - так же, как и многие другие расточительства, без которых можно было бы обойтись. Тогда какой в этом смысл? Чрезвычайно важный. Главная цель будет достигнута: деньги сэкономлены и бюджетные расходы сокращены. За чей счёт - это уже другой вопрос, но это уже совсем другая история.