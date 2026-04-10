Очереди есть, музыка гремит — а клубы всё равно закрываются.

Причина — в том, что публика изменилась.

Если раньше клубы зарабатывали на алкоголе, то теперь всё больше молодых людей просто не пьют. По данным отрасли, около 39% людей в возрасте от 18 до 24 лет отказываются от алкоголя — и это бьёт по самой основе клубного бизнеса.

В результате даже популярные площадки начинают трещать.

Так, легендарный клуб Corsica Studios, работавший более 20 лет, закрылся в конце марта. При этом посетителей было не меньше, чем раньше — но выручка падала. Если раньше бар приносил до 10–12 тысяч фунтов за ночь, то теперь — всего 6–7 тысяч.

На фоне этого расходы только растут — аренда, персонал, лицензии и общая стоимость жизни в Великобритании продолжают давить на индустрию.

И самое неожиданное — меняется сам смысл ночной жизни.

Люди больше не идут «просто выпить до утра». Теперь им нужны события: живые выступления, тематические вечеринки, гастрономия, дневные форматы. Клуб становится не местом, а опытом.

В цифрах это выглядит ещё жёстче: количество ночных заведений в 2025 году сократилось на 4,1%, а по сравнению с доковидным периодом падение уже достигает 28%.

Но при этом индустрия не исчезает — она меняет форму.

Клубы открываются раньше, закрываются раньше, экспериментируют с форматами и пытаются угадать новую логику поведения гостей.

И, похоже, главный вопрос уже не в том, будут ли люди ходить в клубы.

А в том — узнают ли они их вообще.