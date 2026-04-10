Снова растёт поток нелегалов. 108 попыток за сутки на границе с Белоруссией

Всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы удержали 720 человек.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы у Белоруссии до 30 июня этого года. Это объясняют повышенным потоком нелегальных мигрантов, который, по оценке властей, создаёт Белоруссия. Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе, а также в волости Каунаса Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная охрана пресекла 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманным соображениям в пересечении границы не отказали 31 нелегальному мигранту. В 2024 году от незаконного пересечения границы удержали 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну приняли 26 человек.