Дни старых лифтов сочтены? А они могут начать падать?

Руководитель отдела опасного оборудования и метрологического надзора Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Нилс Спрогис подчеркивает, что ситуация действительно не оптимистична. С 1 января проверку безопасности прошли 64% лифтов, еще полторы тысячи лифтов необходимо проверить. "Техническое состояние большинства этих лифтов не соответствует требованиям", - подчеркивает представитель ЦЗПП.

Однако он отрицает существование реального риска: "Существует ошибочное представление, что лифты находятся в таком состоянии, что могут просто упасть. Это маловероятно. Сообщения о падающих лифтах обычно связаны с тем, что тормоза лифта самопроизвольно срабатывают, создавая ощущение падения". Даже при высоком риске операторам, как правило, дается пятилетний срок для его устранения в соответствии с утвержденным государством планом устранения рисков. Это не означает, что лифт сейчас закроют; скорее, будут сделаны постепенные улучшения, чтобы приблизиться к современным стандартам - в течение пяти, десяти и пятнадцати лет.