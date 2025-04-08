Для сокращения бюрократии думают ввести автоматическую выплату налоговой переплаты и различных пособий

Как сообщили в Государственной канцелярии, в понедельник рабочая группа обсудила дополнительные предложения и согласовала дальнейшие шаги по подготовке первого списка предложений для подачи правительству. Предложения касаются граждан, предприятий и органов государственного управления.

Например, есть предложение о том, чтобы люди могли регистрировать номер своего банковского счета для расчетов с государством. Это поможет избежать различных заявлений, например, о предоставлении пособия по болезни, возврате налоговой переплаты, так как учреждение сразу будет знать, на какой счет надо перечислить то или иное пособие. Перечисление будет происходить автоматически, как только у человека возникнет право на соответствующее пособие.

Также обсуждается возможность упростить подачу информации о медицинских и образовательных услугах в Службу государственных доходов (СГД). Электронная квитанция будет автоматически отправляться в СГД сразу после оплаты услуги. Соответственно, человеку больше не придется собирать квитанции и вручную вносить их в систему электронного декларирования, чтобы получить возмещение расходов при подаче ежегодной декларации о доходах.

Параллельно изучаются возможности сокращения бюрократии в самом государственном управлении. Например, чтобы сократить временные и финансовые затраты на почтовую переписку, будет поощряться использование электронных адресов для официальных сообщений.