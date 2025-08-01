Агентство по вопросам трудовой этики признает, что вопрос пенсионного возраста и трудового стажа должен рассматриваться в общем контексте с изменением критериев назначения пенсий по возрасту.

Ассоциация поясняет, что нынешняя модель предоставления пенсий по старости исторически связана со становлением дипломатической службы, когда часть военнослужащих-дипломатов оставляла свою профессию и поступала на дипломатическую службу уже в зрелом возрасте. «В настоящее время это уже не актуально, поэтому стоит рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста для дипломатов и увеличении срока службы», — отмечает LDA.

В то же время ассоциация подчёркивает, что необходимо учитывать специфику работы на дипломатической службе, особенно в дипломатических представительствах за рубежом. Причины включения дипломатов в список профессий, имеющих право на пенсию за выслугу лет, не изменились. Напротив, аргументы лишь усилились, указывает LDA.

Ассоциация отмечает, что латвийским дипломатам всё чаще приходится работать в нестабильных регионах, вблизи боевых действий или в миссиях, связанных с высоким риском для них самих и их семей. Эта служба требует круглосуточного режима работы, зачастую в сложных, даже опасных условиях, отмечает LDA.

При этом, по информации, предоставленной ассоциацией, из-за нехватки средств вознаграждение за работу за рубежом, а следовательно, и пенсионные отчисления, на протяжении многих лет выплачивались по минимально возможной ставке. Более того, пенсионные выплаты супругам дипломатов практически не производились.

Таким образом, отмена пенсионного обеспечения дипломатов, по мнению LDA, противоречила бы принципу законных ожиданий и подорвала бы доверие к политике правительства, которую дипломаты призваны представлять на международном уровне. Радикальное изменение принципов дипломатической и консульской службы приведет к кадровому кризису, и десятки опытных сотрудников покинут свои должности в короткие сроки, считает совет LDA.

«Необдуманные решения о пенсиях могут послужить импульсом, имеющим далеко идущие последствия», — утверждает ассоциация.

В нем также говорится, что стране нужны более глубокие перемены, чем отмена пенсий за выслугу лет для определенных категорий граждан.

Уже сообщалось, что политики годами пытаются поднять вопрос о реформировании пенсионной системы, однако никаких изменений не происходит, что в основном связано с активным сопротивлением работников соответствующих отраслей изменениям и опасениями возможных массовых увольнений.

Министр финансов Арвилс Ашераденс в начале мая заявил, что в этом году предложит повысить пенсионный возраст. Ашераденс пояснил, что за последние годы пенсионный возраст в Латвии был увеличен на пять лет — до 65 лет, однако выход на пенсию по выслуге лет не изменился.

Между тем, по словам премьер-министра Эвики Силини, с 2027 года могут появиться несколько категорий, на которые больше не распространяется система пенсионного обеспечения за выслугу лет.

Она отметила, что политическая дискуссия о том, как организовать долгосрочную неизменную пенсионную систему, продолжается. Силиня, в частности, отметила, что во многих секторах, которые в настоящее время имеют право за выслугу лет, заработная плата в последние годы выросла, однако условия получения пенсий по выслуге лет не изменились.

Однако Силиня подчеркнула, что это лишь начальный этап обсуждения — эти вопросы необходимо обсуждать как на правительственном уровне, так и с профсоюзами и партнёрами по государственному сотрудничеству. Регулирование деятельности некоторых профессий, например, судей, входит в компетенцию Сейма.

В настоящее время Государственная канцелярия подготовила предложение об исключении с 2027 года дипломатов из числа получателей пенсий по выслуге лет, предусматривающее надбавку за время работы в странах с высоким уровнем риска, прокуроров и судей, для которых предусмотрена специальная пенсия, а также артистов балета, цирка, хора, оркестра, театра и кукольных театров, солистов-вокалистов, предусматривающее поддержку их переподготовки по другой профессии. Что касается судебной системы, правительство могло бы представить рекомендацию для обсуждения этого вопроса в Сейме.