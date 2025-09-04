Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дети, учитесь очно: Сейм во втором чтении принял поправки к закону об образовании

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в четверг принял во втором чтении поправки к закону об образовании, которые существенно ограничат удаленное обучение для учеников первой ступени основного образования - с 1-го по 6-й класс.

За принятие поправок проголосовали 49 депутатов, против - 37, один воздержался.

Законопроект уточняет формы получения образования, такие термины, как инклюзивное образование, очное образование, удаленное обучение, комбинированное обучение, семейное обучение, а также вводит критерии качества для каждой формы.

Ранее председатель комиссии по образованию, науке и культуре Агита Зариня-Стуре заявила агентству ЛЕТА, что самостоятельный процесс удаленного обучения не рекомендуется на данном этапе образования, учитывая мировую практику и дискуссии. По ее словам, в 1-6-х классах дети должны учиться в присутствии взрослых.

По словам парламентского секретаря Министерства образования и науки (МОН) Дависа Мартиньша Даугавиетиса, МОН стремится к качественному образованию для всех учеников, поэтому и продвигаются поправки к закону, ограничивающие удаленное обучение в младшем возрасте.

Даугавиетис отметил, что будут сохранены исключения, например, для учеников с интенсивным спортивным режимом, особых талантов, диаспоры и детей дипломатов. В то же время Даугавиетис отметил, что нежелание посещать школу по эмоциональным или психологическим причинам должно решаться в рамках комплексного подхода, в сотрудничестве между родителями, школами и самоуправлением.

В настоящее время удаленное обучение доступно с 1-го класса, однако низкие результаты экзаменов у девятиклассников, учившихся удаленно, привели к обсуждению необходимости ограничений.

