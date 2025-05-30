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Дети оставили костюмы у дверей и ушли с репетиции: Школьный фестиваль песни и танца собираются бойкотировать

Редакция PRESS 30 мая, 2025 14:31

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В этом году вокруг традиционного Школьного фестиваля песни и танца разгорелся скандал - все билеты на выступлении и генеральные репетиции были моментально раскуплены и многие родители не смогут прийти на выступление собственных детей.

Одна мама опубликовала информацию, что в коллективе, где занимаются её дети, планируется  бойкотировать фестиваль.

«У меня двое детей танцуют народные танцы, они прошли тестирование, в этом году собирались ехать на стадион «Даугава» на Праздник песни. Вчера родители не получили билеты.

Около половины группы отказались танцевать на фестивале, потому что их родители не смогут присутствовать на мероприятии.

Мои дети хотят танцевать, но что мы можем сделатьв условиях, когда половина группы вчера не пришла на репетицию? Хореограф сходит с ума, руководитель группы нервничает. Остальные дети хотят участвовать. Такое когда-нибудь случалось в какой-либо группе? Может ли только половина группы поехать на фестиваль?

Остальные дети вчера оставили свои костюмы у двери зала, вышли из чатов и не общаются. Дети 7-9 классов», - рассказала женщина.

Как уже сообщалось, билеты на заключительный концерт 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи «Te-aust» на Большой сцене Межапарка были распроданы в течение первых получаса на сайте www.bilesuparadize.lv, а еще через двадцать минут были проданы практически все билеты на его генеральную репетицию, отмечает агентство LETA.

Две трети билетов на генеральную репетицию заключительного концерта зарезервированы для участников фестиваля, которые получат возможность посмотреть концерт и спеть вместе с большим хором после этого.

Родители, пытавшиеся купить билеты на выступления своих детей через электронную очередь, но получили сообщения - что билетов больше нет. Это вызвало скандал.

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