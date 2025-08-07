Дети останутся голодными? Бардак с закупками в Рижской думе угрожает сорвать обеды в школах

Согласно информации из архива агентства LETA, 1 июля этого года отдел внешней коммуникации Рижской думы сообщил, что муниципалитет приступит к заключению договоров, однако этого так и не произошло.

Упомянутые выше три компании обратились в Административный суд. Административный суд также отклонил их иски, за исключением одной части тендера. Несмотря на это, до настоящего времени договоры с компаниями, выигравшими конкурс, так и не были заключены.

Как подчёркивает Сенканс, «необоснованное промедление заказчика» создаёт серьёзный риск того, что с 1 сентября 2025 года школьникам не будут обеспечены услуги питания, поскольку старое оборудование уже демонтировано, а установка нового может начаться только после заключения договора и потребует времени.

В настоящее время действующие договоры на организацию питания заключены на значительно более высоких условиях, чем те, которые были предложены в рамках тендера. Новые договоры, по словам предпринимателя, позволили бы сэкономить около 10%. Из-за промедления с заключением договоров теряется около 120 000 евро в месяц.

В начале августа в адрес руководства Рижской думы и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией была направлена подписанная членом правления “Aleks un V” Анатолием Половнюком и прокуристом “Marniko” Анной Лисенко официальная жалоба, в которой выражается недоумение по поводу сложившейся ситуации.

В свою очередь в Рижской думе настаивают на том, что закон о государственных закупках не устанавливает, в какой срок заказчик обязан заключить договор. Учитывая, что в настоящее время по этому делу продолжается судебное разбирательство, и в суд подана кассационная жалоба, которую суд принял к рассмотрению, суд рекомендовал заказчику пока не заключать договоры до тех пор, пока Сенат не рассмотрит дело.

Как сообщалось ранее, победители тендера на оказание услуг питания для нужд образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, были определены путём жеребьёвки, поскольку все предложения от компаний были признаны одинаково выгодными.

Общая сумма договоров составляет около 53 миллионов евро. На эту сумму будет обеспечено питание в 35 образовательных учреждениях.