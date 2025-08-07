Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дети останутся голодными? Бардак с закупками в Рижской думе угрожает сорвать обеды в школах

7 августа, 2025 12:45

Бизнес

LETA

Компании, победившие в тендере на организацию питания в рижских школах, упрекают муниципалитет в том, что с ними до сих пор не заключены договоры. Как агентству LETA сообщил представитель компаний SIA “Aleks un V” и SIA “Marniko” Йекабс Сенканс, после объявления результатов закупки три претендента — SIA “Fristar”, SIA “Baltic Restaurants Latvia” и SIA “Žaks-2” — подали жалобы в Бюро по надзору за закупками (IUB), бюро эти жалобы отклонило и разрешило Рижской думе заключить договоры, однако этого так и не произошло.

Согласно информации из архива агентства LETA, 1 июля этого года отдел внешней коммуникации Рижской думы сообщил, что муниципалитет приступит к заключению договоров, однако этого так и не произошло.

Упомянутые выше три компании обратились в Административный суд. Административный суд также отклонил их иски, за исключением одной части тендера. Несмотря на это, до настоящего времени договоры с компаниями, выигравшими конкурс, так и не были заключены.

Как подчёркивает Сенканс, «необоснованное промедление заказчика» создаёт серьёзный риск того, что с 1 сентября 2025 года школьникам не будут обеспечены услуги питания, поскольку старое оборудование уже демонтировано, а установка нового может начаться только после заключения договора и потребует времени.

В настоящее время действующие договоры на организацию питания заключены на значительно более высоких условиях, чем те, которые были предложены в рамках тендера. Новые договоры, по словам предпринимателя, позволили бы сэкономить около 10%. Из-за промедления с заключением договоров теряется около 120 000 евро в месяц.

В начале августа в адрес руководства Рижской думы и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией была направлена подписанная членом правления “Aleks un V” Анатолием Половнюком и прокуристом “Marniko” Анной Лисенко официальная жалоба, в которой выражается недоумение по поводу сложившейся ситуации.

В свою очередь в Рижской думе настаивают на том, что закон о государственных закупках не устанавливает, в какой срок заказчик обязан заключить договор. Учитывая, что в настоящее время по этому делу продолжается судебное разбирательство, и в суд подана кассационная жалоба, которую суд принял к рассмотрению, суд рекомендовал заказчику пока не заключать договоры до тех пор, пока Сенат не рассмотрит дело.

Как сообщалось ранее, победители тендера на оказание услуг питания для нужд образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, были определены путём жеребьёвки, поскольку все предложения от компаний были признаны одинаково выгодными.

Общая сумма договоров составляет около 53 миллионов евро. На эту сумму будет обеспечено питание в 35 образовательных учреждениях.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

