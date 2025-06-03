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Десятки миллионов евро коту под хвост? Госконтроль — об управлении «аirBaltic» (1)

© LETA 3 июня, 2025 10:30

Новости Латвии 1 комментариев

Заключение Государственного контроля о надзоре за возвратом вложенных государством в авиакомпанию "аirBaltic" в период "Covid-19" средств полностью подтверждает то, о чем большинство жителей Латвии и так уже догадывались - действия Министерства сообщения по управлению вверенными ему государственными обществами капитала были нерешительными и вялыми.

Очевидно и то, что ни при одном сценарии надзора - ни при таком, какой был на самом деле, ни при таком, какой предпочел бы видеть Госконтроль, вложенные в "аirBaltic" во время пандемии 340 млн евро на данный момент не могут быть возвращены ни полностью, ни частично, так как в последние годы компания работала с убытками.

Однако Госконтроль указывает, что ни на одном из уровней надзора за предприятием - будь то совет "аirBaltic", Министерство сообщения или правительство - не предпринимались действия, которые могли бы обеспечить защиту интересов государства и общества, и, более того, отсутствие таких действий, возможно, является нарушением правил Еврокомиссии о предоставлении поддержки.

Важнейшие выводы Госконтроля таковы - несмотря на неоднократные заявления правительства о намерении вернуть вложенные в "аirBaltic" средства, ни Кабинет министров, ни Минсообщения, ни совет предприятия не предприняли никаких шагов для достижения этой цели. Не было разработано ни одного плана по возврату этих средств.

До последнего времени "аirBaltic" не получала от крупнейшего акционера никаких указаний о том, чего именно государство ждет от авиаперевозчика, а Минсообщения не пыталось выдвинуть никаких целевых показателей, полностью полагаясь в этом на деятельность совета.

Однако если акционер не дает сигналов о своих ожиданиях, то и совет оказывается бессильным. В результате предприятие действовало по собственному усмотрению, и определяющую роль в этом играло его правление, констатировал Госконтроль.

В период с 2020 по 2025 год правительству было подано 20 отчетов о ситуации в компании, но во всех были акцентированы только положительные показатели - количество перевезенных пассажиров и т. д., а о том, что финансовое положение компании плохое и продолжает ухудшаться, не упоминалось.

До середины 2023 года утверждалось, что государственные вложения в авиакомпанию будут возвращены, однако с середины 2023 года наступило молчание.

В 2024 году было принято решение об уменьшении основного капитала предприятия на 571 млн евро и объявлено о планах первичного публичного размещения акций, а цель вернуть государству вложения исчезла из документов полностью.

После этого решения представители компании и должностные лица публично утверждали, что возврат вложений никогда даже не планировался, или заявляли, что государственная помощь уже окупилась за счет налогов и экономического вклада "аirBaltic". Тем временем, несмотря на все еще тяжелую финансовую ситуацию в компании, вознаграждение руководства продолжало расти, будто и не было никакого кризиса.

(Latvijas Avīze)

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