Дерипаска предложил россиянам работать 6 дней в неделю по 12 часов

Шестидневная рабочая неделя была бы полезна экономике России, так как "сейчас человек производит недостаточно". Так предложение предпринимателя-миллиардера Олега Дерипаски работать с понедельника по субботу с 8 до 20 часов поддержал академик Российской академии наук, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Однако, по его мнению, на данный момент в масштабе страны это не представляется возможным.

Академик пояснил, что это невозможно, "учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации и профсоюзы". По словам Онищенко, пока население к введению шестидневной рабочей недели не готово, также для этого следует пересмотреть определенные правовые нормы. При этом, он указал, что на самом деле оборонно-промышленный комплекс России уже не первый год работает в таком режиме.

Инициативу "шестидневки" российский бизнесмен Олег Дерипаска выдвинул 30 марта. В своем Telegram-канале он написал, что отечественной экономике еобходимо пройти путь трансформации как можно быстрее - из-за глубокого кризиса и "потери глобальных возможностей".

По словам предпринимателя, ресурсов у страны не так много. "Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше", - написал Дерипаска.

Свой пост Дерипаска сопроводил видео, в котором звучат строки стихотворения Николая Заболоцкого: "Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь!"

Вместе с тем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил российским СМИ, что внедрение в стране шестидневной рабочей недели по 12 часов в законодательном органе не обсуждается. Нилов отметил, что какие-либо изменения рабочего графика в России необходимо обсуждать в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что шестидневная рабочая неделя не решит экономических проблем страны - вместо этого необходимо повышать производительность труда и зарплату.

"Вместо улучшения условий труда и повышения заработной платы работающим россиянам предлагается еще сильнее закрутить гайки - работая больше, но получая столько же. ЛДПР не допустит попыток превратить наших граждан в крепостных, вынужденных пахать без отдыха. Мы на стороне тех, кто живет своим трудом, а значит - за справедливую нагрузку, за семью, за право на нормальную жизнь", - отметил лидер ЛДПР.