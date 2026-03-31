Дерипаска предложил россиянам работать 6 дней в неделю по 12 часов

Euronews 31 марта, 2026 10:32

Мир 0 комментариев

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил россиянам работать с понедельника по субботу по 12 часов в день. Он считает, что такой ритм необходим из-за "потери глобальных возможностей" российской экономики. В Госдуме утверждают, что пока такой проект не обсуждается.

Шестидневная рабочая неделя была бы полезна экономике России, так как "сейчас человек производит недостаточно". Так предложение предпринимателя-миллиардера Олега Дерипаски работать с понедельника по субботу с 8 до 20 часов поддержал академик Российской академии наук, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Однако, по его мнению, на данный момент в масштабе страны это не представляется возможным.

Академик пояснил, что это невозможно, "учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации и профсоюзы". По словам Онищенко, пока население к введению шестидневной рабочей недели не готово, также для этого следует пересмотреть определенные правовые нормы. При этом, он указал, что на самом деле оборонно-промышленный комплекс России уже не первый год работает в таком режиме.

Инициативу "шестидневки" российский бизнесмен Олег Дерипаска выдвинул 30 марта. В своем Telegram-канале он написал, что отечественной экономике еобходимо пройти путь трансформации как можно быстрее - из-за глубокого кризиса и "потери глобальных возможностей".

По словам предпринимателя, ресурсов у страны не так много. "Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше", - написал Дерипаска.

Свой пост Дерипаска сопроводил видео, в котором звучат строки стихотворения Николая Заболоцкого: "Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь!"

Вместе с тем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил российским СМИ, что внедрение в стране шестидневной рабочей недели по 12 часов в законодательном органе не обсуждается. Нилов отметил, что какие-либо изменения рабочего графика в России необходимо обсуждать в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительственной стороны.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что шестидневная рабочая неделя не решит экономических проблем страны - вместо этого необходимо повышать производительность труда и зарплату.

"Вместо улучшения условий труда и повышения заработной платы работающим россиянам предлагается еще сильнее закрутить гайки - работая больше, но получая столько же. ЛДПР не допустит попыток превратить наших граждан в крепостных, вынужденных пахать без отдыха. Мы на стороне тех, кто живет своим трудом, а значит - за справедливую нагрузку, за семью, за право на нормальную жизнь", - отметил лидер ЛДПР.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Важно

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Важно

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

