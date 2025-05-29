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Депутаты потребовали отставки премьер-министра Латвии. Сама Силиня на заседание Сейма не пришла (1)

© LETA 29 мая, 2025 17:27

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LETA

Большинство депутатов парламента в четверг не поддержали поданный оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (LPV) запрос о вотуме недоверия премьер-министру Эвике Силине (JV).

Против выражения недоверия проголосовали 45 депутатов Сейма, 31 — «за». Голоса в поддержку вотума недоверия отдали представители оппозиционных партий.

Представитель инициаторов отставки, депутат Айнар Шлесерс (LPV), начал своё выступление с упрёков в адрес Силини за то, что она не пришла на рассмотрение этого вопроса. Он несколько раз обвинил премьера в высокомерии, которое назвал шокирующим. Он также выразил недоумение, почему нынешнее правительство не может предложить реформу госуправления, в том числе сократить число учреждений и чиновников.

Руководитель фракции «Нового Единства» (JV) в Сейме Эдмунд Юревицс, выступая перед голосованием, заявил, что лично призвал премьер-министра не участвовать в дебатах, так как это — «популистский запрос в предвыборный период».

Ранее сообщалось, что оппозиционные политики стремятся добиться отставки Силини, поскольку считают, что её правительство не может эффективно решать важнейшие проблемы страны.

Депутаты полагают, что кабинет Силини страдает от отсутствия идей и не способен адекватно реагировать на экономические вызовы — в том числе инфляцию, рост цен на продукты питания и снижение уровня благосостояния. Также критикуется неспособность правительства сократить бюрократию и эффективно управлять крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Кроме того, указывается на рост государственного долга, превышающего 20 миллиардов евро, что, по мнению депутатов, создаёт реальную угрозу неплатёжеспособности страны.

Ранее лидеры фракций правящей коалиции заявили агентству LETA, что запрос LPV об отставке связан с предвыборным периодом и не имеет под собой никаких оснований.

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