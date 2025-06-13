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Депутатам — проездные вместо компенсаций на автомобили. За инициативу — 25 тысяч латвийцев

Редакция PRESS 13 июня, 2025 21:01

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Депутатам Сейма в настоящее время доступны большие компенсации на транспорт, которые не мотивируют их перемещаться экономно, экологично и с учётом интересов общества. С 13 октября 2020 года на платформе «ManaBalss» действует инициатива «заменить транспортные компенсации депутатам Сейма на проездные билеты общественного транспорта».

На данный момент инициативу подписали 24 980 человек, и она всё ещё остаётся активной.

Напоминание об этой инициативе в социальной сети «X» разместил Kaspars.Zn

Cейчас самое подходящее время для дальнейшего продвижения этой инициативы. Тем более что правящая партия «Прогрессивные» особенно поддерживает экологичные способы передвижения и хочет выгнать частный транспорт из центра Риги.

Комментаторы полностью поддерживают такую инициативу:

— «Прогрессивным можно компенсировать бесплатными велосипедами, если они так отчаянно хотят всех пересадить на них — пусть сами подают пример. Но мы все знаем, что этого никогда не случится.»

— «Почему им вообще должны компенсировать расходы? Что там в Конституции про равенство? Тогда и всем, кто ездит на работу и платит налоги, надо компенсировать.»

— «Что — им не платят зарплату, что мы должны им оплачивать проезд? Кто мне подарит деньги на дорогу? Никаких компенсаций депутатам, никаких квартирных пособий — человек знает, куда идёт работать, не нравится — пусть не идёт. МНЕ ОНИ НЕ НУЖНЫ!»

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