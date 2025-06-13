Депутатам — проездные вместо компенсаций на автомобили. За инициативу — 25 тысяч латвийцев

На данный момент инициативу подписали 24 980 человек, и она всё ещё остаётся активной.

Напоминание об этой инициативе в социальной сети «X» разместил Kaspars.Zn

Savākti jau 25K parakstu. pic.twitter.com/r35G41xQgb — Kaspars Zn (@saliktengriba) June 13, 2025

Cейчас самое подходящее время для дальнейшего продвижения этой инициативы. Тем более что правящая партия «Прогрессивные» особенно поддерживает экологичные способы передвижения и хочет выгнать частный транспорт из центра Риги.

Комментаторы полностью поддерживают такую инициативу:

— «Прогрессивным можно компенсировать бесплатными велосипедами, если они так отчаянно хотят всех пересадить на них — пусть сами подают пример. Но мы все знаем, что этого никогда не случится.»

— «Почему им вообще должны компенсировать расходы? Что там в Конституции про равенство? Тогда и всем, кто ездит на работу и платит налоги, надо компенсировать.»

— «Что — им не платят зарплату, что мы должны им оплачивать проезд? Кто мне подарит деньги на дорогу? Никаких компенсаций депутатам, никаких квартирных пособий — человек знает, куда идёт работать, не нравится — пусть не идёт. МНЕ ОНИ НЕ НУЖНЫ!»