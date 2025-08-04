Деньги заплачены, но он недействителен: проблемы с единым билетом от Vivi

Одна пассажирка, рассказавшая о ситуации с единым билетом, сообщила, что за примерно 15 минут в поезде ей так и не удалось дозвониться до "Vivi" — все операторы были заняты, а ей уже нужно было выходить. Чтобы воспользоваться автобусом "Rīgas satiksme", ей пришлось купить ещё один билет. Кондуктор в поезде и водитель автобуса, к сожалению, также не смогли объяснить, как действовать в такой ситуации.

В "Rīgas satiksme" пояснили, что за техническую часть нового сервиса отвечает "Vivi". В свою очередь, представители "Vivi" сообщили, что услуга будет работать в пилотном режиме в течение одного года. В будущем возможны изменения, которые сделают систему удобнее и понятнее, но пока она проходит тестирование.

Единый билет действует с 24 июля. Он даёт право на проезд в любом виде общественного транспорта Риги — трамвае, троллейбусе, автобусе, а также в поездах в пределах зоны A. Стоимость билета составляет 2 евро, и перевозчики позиционируют его как более удобное и выгодное решение для тех, кто пользуется и городским транспортом, и поездами.

Тем не менее, представитель "Vivi" Сигита Паула подчеркнула, что это пилотный проект. В течение года будут собраны данные как о спросе, так и о качестве услуги.

Единый билет можно приобрести в приложении "Vivi", где пассажир получает необходимый для регистрации QR-код как для поезда, так и для городского транспорта. Без регистрации в начале поездки билет считается недействительным.

Билет также можно купить на сайте "Vivi", но в этом случае пассажир не получает QR-код и не может зарегистрировать поездку. Хотя оплата уже произведена, билет без регистрации считается недействительным. Это означает, что пассажиру всё равно придётся установить приложение "Vivi", чтобы зарегистрировать билет.

Почему же тогда на сайте вообще доступна покупка билета, если без приложения его нельзя использовать?

Представитель "Vivi" Сигита Паула пояснила, что возможность покупки через сайт сохранена "в качестве жеста навстречу клиентам", но на сайте есть предупреждения до совершения покупки, где ясно указано, что билет можно будет использовать и зарегистрировать только при наличии установленного мобильного приложения.

Паула отметила, что в течение пилотного проекта система не будет изменена. Её оценка состоится только через год. По её словам, если бы была реализована регистрация билета через сайт, это повлекло бы для компании дополнительные расходы. Она признала, что продукт может быть неидеальным и, возможно, его стоит усовершенствовать, но это возможно только по завершении проекта. Времени на разработку сервиса было сравнительно мало, поэтому была выбрана текущая система.

Если пассажир оказался в транспорте без QR-кода, самым правильным будет скачать приложение и зарегистрировать ранее купленный билет, пояснила Паула.

Представитель "Rīgas satiksme" Байба Фелдмане-Барташевича подчеркнула, что единый билет — в первую очередь проект "Vivi", поэтому со всеми вопросами следует обращаться именно к ним. Если у пассажиров возникают подобные проблемы, представитель "Rīgas satiksme" рекомендовала обращаться в информационный центр "Vivi".

Чтобы получить возврат за билеты, которые не удалось зарегистрировать, необходимо подать заявление с описанием ситуации, приложив копию удостоверения личности. Это можно сделать в клиентском центре на площади Стацияс 2 или отправить по электронной почте: vilciens@info.vivi.lv.