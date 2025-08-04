Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Деньги заплачены, но он недействителен: проблемы с единым билетом от Vivi

© Lsm.lv 4 августа, 2025 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Если пассажир приобрёл единый билет на поезд и городской общественный транспорт Риги через сайт "Vivi", то для регистрации билета по-прежнему необходимо скачать приложение "Vivi" на свой телефон. В противном случае у пассажира не будет QR-кода для регистрации при посадке в транспорт, и такой билет будет считаться недействительным, сообщает LSM.

Одна пассажирка, рассказавшая о ситуации с единым билетом, сообщила, что за примерно 15 минут в поезде ей так и не удалось дозвониться до "Vivi" — все операторы были заняты, а ей уже нужно было выходить. Чтобы воспользоваться автобусом "Rīgas satiksme", ей пришлось купить ещё один билет. Кондуктор в поезде и водитель автобуса, к сожалению, также не смогли объяснить, как действовать в такой ситуации.

В "Rīgas satiksme" пояснили, что за техническую часть нового сервиса отвечает "Vivi". В свою очередь, представители "Vivi" сообщили, что услуга будет работать в пилотном режиме в течение одного года. В будущем возможны изменения, которые сделают систему удобнее и понятнее, но пока она проходит тестирование.

Единый билет действует с 24 июля. Он даёт право на проезд в любом виде общественного транспорта Риги — трамвае, троллейбусе, автобусе, а также в поездах в пределах зоны A. Стоимость билета составляет 2 евро, и перевозчики позиционируют его как более удобное и выгодное решение для тех, кто пользуется и городским транспортом, и поездами.

Тем не менее, представитель "Vivi" Сигита Паула подчеркнула, что это пилотный проект. В течение года будут собраны данные как о спросе, так и о качестве услуги.

Единый билет можно приобрести в приложении "Vivi", где пассажир получает необходимый для регистрации QR-код как для поезда, так и для городского транспорта. Без регистрации в начале поездки билет считается недействительным.

Билет также можно купить на сайте "Vivi", но в этом случае пассажир не получает QR-код и не может зарегистрировать поездку. Хотя оплата уже произведена, билет без регистрации считается недействительным. Это означает, что пассажиру всё равно придётся установить приложение "Vivi", чтобы зарегистрировать билет.

Почему же тогда на сайте вообще доступна покупка билета, если без приложения его нельзя использовать?

Представитель "Vivi" Сигита Паула пояснила, что возможность покупки через сайт сохранена "в качестве жеста навстречу клиентам", но на сайте есть предупреждения до совершения покупки, где ясно указано, что билет можно будет использовать и зарегистрировать только при наличии установленного мобильного приложения.

Паула отметила, что в течение пилотного проекта система не будет изменена. Её оценка состоится только через год. По её словам, если бы была реализована регистрация билета через сайт, это повлекло бы для компании дополнительные расходы. Она признала, что продукт может быть неидеальным и, возможно, его стоит усовершенствовать, но это возможно только по завершении проекта. Времени на разработку сервиса было сравнительно мало, поэтому была выбрана текущая система.

Если пассажир оказался в транспорте без QR-кода, самым правильным будет скачать приложение и зарегистрировать ранее купленный билет, пояснила Паула.

Представитель "Rīgas satiksme" Байба Фелдмане-Барташевича подчеркнула, что единый билет — в первую очередь проект "Vivi", поэтому со всеми вопросами следует обращаться именно к ним. Если у пассажиров возникают подобные проблемы, представитель "Rīgas satiksme" рекомендовала обращаться в информационный центр "Vivi".

Чтобы получить возврат за билеты, которые не удалось зарегистрировать, необходимо подать заявление с описанием ситуации, приложив копию удостоверения личности. Это можно сделать в клиентском центре на площади Стацияс 2 или отправить по электронной почте: vilciens@info.vivi.lv.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать