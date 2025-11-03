"Мы уже договорились с коммерческими банками, что "Altum" создаст инвестиционный фонд, в который будут поступать эти средства, а далее "Altum" будет вкладывать их в наши предприятия", - пояснил министр экономики Виктор Валайнис.

Однако эти планы вызывают ряд вопросов. Во-первых, основная задача второго пенсионного уровня - приумножить накопления людей к их будущей пенсии. Действительно ли в Латвии так много возможностей, чтобы инвестировать средства с такой же эффективностью, как за рубежом? Во-вторых, не получится ли в конце концов, что за счет будущих пенсионных денег будут решаться текущие проблемы государства?

Министр заверяет, что эти средства не будут использованы для "Rail Baltica" или "airBaltic".

"Речь идет о действительно устойчивых предприятиях с бизнес-потенциалом, которым не хватает капитала. Это целенаправленная государственная политика, чтобы средства второго пенсионного уровня инвестировались в нашу экономику", - говорит Валайнис. Минэкономики рассчитывает, что все необходимые документы для создания фонда будут подготовлены для рассмотрения в правительстве еще в этом году